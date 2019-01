Z lotniska w Budapeszcie skorzystało w 2018 r. 14 mln 867 tys. pasażerów, co oznacza wzrost o 13,5 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. Liczba startów i lądowań wzrosła o 115 tys., czyli o 12 proc.

W zeszłym roku z Budapesztu latało 45 linii lotniczych, które woziły pasażerów do 134 miejsc.

W 2018 r. uruchomiono połączenie lotnicze Budapesztu z Filadelfią (American Airlines), polskie linie lotnicze LOT zaczęły natomiast latać z węgierskiej stolicy do Nowego Jorku i Chicago.

49 proc. ruchu lotniczego przypadało jednak na tanich przewoźników: węgierski Wizz Air oraz Ryanair, które również uruchomiły nowe połączenia.

Także w tym roku mają zostać dodane do budapeszteńskiej oferty nowe lotniska docelowe – LOT już zapowiedział, że od lutego uruchomi codzienne loty do London City, a od czerwca China Eastern najprawdopodobniej zacznie latać z Budapesztu do Szanghaju.

Spółka Budapest Airport zapowiedziała też, że do 2024 r. zrealizuje inwestycje wartości 225 mld ft (700 mln euro), by zwiększyć przepustowość lotniska. W ramach tego projektu wybudowany zostanie nowy terminal. Już w tym roku ma zostać natomiast otwarte centrum przeładunku towarów Cargo City.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)