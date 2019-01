Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności w IV kw. 2018 r.



Warszawa, 10.01.2019 (ISBnews) - Kruk zainwestował 341 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 2,6 mld zł w IV kw. 2018 r., tj. 65% więcej r/r, poinformowała spółka. W tym samym okresie spłaty z portfeli nabytych wyniosły 432 mln zł (wzrost o 15% r/r), podano także.

Wartość nominalna wierzytelności nabytych przez grupę Kruk w 2018 r. wyniosła 8 853 mln zł wobec 16 403 mln zł w 2017 r. (- 46%). Nakłady na wierzytelności nabyte w ub. r. wyniosły 1 395 mln zł wobec 976 mln zł w 2017 r. (+43%). Wartość spłat z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę kapitałową Kruk w 2018 r. wyniosła 1 576 mln zł wobec 1 369 mln zł (+15%) w 2017 r., podano w komunikacie.

"Za nami dobry rok, co podkreślają historycznie najwyższe spłaty i nakłady. Po stronie spłat w dalszym ciągu korzystamy z rosnącej efektywności operacyjnej i korzystnej sytuacji makroekonomicznej, w szczególności w Polsce i w Rumunii. Rekordowy poziom inwestycji to efekt dobrego i zdywersyfikowanego dostępu do finansowania, który ciągle rozwijamy. To może być nasza istotna przewaga konkurencyjna także w kolejnych kwartałach. Ubiegły rok to także wyższe niż oczekiwane inwestycje na polskim rynku, których udział wyniósł 45%. Kolejne kraje z najwyższymi nakładami to Hiszpania (22%), Włochy (19%) i Rumunia (11%). Tym samym zbudowaliśmy solidny fundament dla dalszego rozwoju grupy" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w osobnym komunikacie.

Kruk w całym 2018 roku nabył ponad milion spraw. Średnia cena za portfel na poziomie grupy wyniosła 16% - istotna część nakładów pochodziła z rynku polskiego, gdzie KRUK nabywał sprawy o wyższej jakości, podano także.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)