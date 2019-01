Wśród anulowanych kursów jest między innymi lot linii Alitalia z Warszawy do Rzymu czy Ryanair z Neapolu do Wrocławia, z Pizy do Krakowa oraz z Warszawy do Wenecji. O możliwych utrudnieniach w ruchu między Włochami a Polską poinformowały linie Wizz Air.

Linie Alitalia opublikowały listę odwołanych lotów, informując zarazem, że 80 proc. pasażerów, których loty anulowano, wyruszy w drogę jeszcze tego samego dnia, poza godzinami protestu.

Na rzymskim lotnisku Fiumicino odwołano łącznie 70 połączeń.

Strajk kontrolerów lotu zorganizowały ich trzy organizacje związkowe na tle płacowym. (PAP)