Jak podała Grupa PSB, w 2018 roku wzrosły ceny większości materiałów budowlanych. Najbardziej zdrożały płyty OSB (o blisko 28 proc.) oraz materiały do budowy ścian i kominów (o 13,5 proc.) Za cement i wapno płacono o 4,1 proc. więcej.

"Wzrosty cen są wciąż znaczące, co teoretycznie potwierdza trwającą silną hossę" - powiedział PAP Jędrzyński. Zwrócił jednak uwagę, że dynamika wzrostów większości towarów maleje. "Dotyczy to zwłaszcza pozycji o dotychczas najbardziej dynamicznie rosnących cenach, a więc płyt OSB, izolacji termicznych, czy izolacji wodochronnych. Na razie jest to stosunkowo ograniczona korekta, ale z dość dużym prawdopodobieństwem zapowiedź hamowania drożyzny materiałów budowlanych, co powinny potwierdzić kolejne raporty PSB" - powiedział ekspert.

Zdaniem Jędrzyńskiego "kołem zamachowym, napędzającym wzrosty cen materiałów budowlanych, jest wciąż żywe przekonanie o nieuchronnym, dalszym trwaniu inwestycyjnej prosperity na rynku mieszkaniowym". "Potwierdzają to zresztą dotychczasowe informacje GUS, zwłaszcza w kwestii nowych pozwoleń na budowę" - przypomniał ekspert.

Zauważył, że ostatnie statystyki sprzedażowe deweloperów w IV kw. ub. roku uległy tąpnięciu o blisko jedną trzecią licząc rok do roku. "Najprawdopodobniej oznacza to definitywny koniec cyklicznego boomu na rynku mieszkaniowym, co już w dość bliskiej perspektywie powinno przełożyć się również na ograniczenie produkcji mieszkań, a tym samym na spadek popytu na materiały budowlane, z oczywistym skutkiem dla dalszego kształtowania ich cen" - podał Jędrzyński.

"Ceny w całym 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły w 19 grupach towarowych: płyty OSB zdrożały o 27,9 proc., materiały do budowy ścian i kominów o 13,5 proc., izolacje termiczne - 8,6 proc., materiały do urządzenia otoczenia domu o 5,7 proc." - informowała Grupa PSB.

W ubiegłym roku, w porównaniu do poprzedniego, farby i lakiery podrożały o 4,5 proc., cement i wapno o 4,1 proc., a izolacje wodochronne o 3,3 proc. Jak podała Grupa PSB minimalnie zdrożały też produkty do budowy dachów (2,7 proc.), stolarka (1,9 proc.) czy narzędzia (1,7 proc.).

"Spadek cen nastąpił tylko w grupie oświetlenie i elektryka - o 0,9 proc." - zaznaczono w informacji Grupy PSB.

W samym grudniu 2018 roku, w porównaniu do tego samego okresu roku 2017, najbardziej zdrożały materiały do budowy ścian i kominów - o 19,3 proc. Za płyty OSB w tym czasie płacono 13 proc. więcej.

Jak informował GUS, od stycznia do listopada 2018 r. rozpoczęto budowę 210,8 tys. mieszkań, tj. o 8,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Liczba mieszkań oddanych do użytkowania wzrosła w tym czasie o 2,5 proc. - do 163,8 tys. lokali.

Deweloperzy giełdowi w całym 2018 roku sprzedali o 14,5 proc. mniej mieszkań niż rok wcześniej. Spadki sprzedaży, podane przez 20 firm deweloperskich, w ostatnim kwartale 2018 roku sięgnęły aż 30 proc. (PAP)

autor: Mariusz Polit