MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła r: r do 12,71 mld zł w 2018 r.



Warszawa, 14.01.2019 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 1 082 mln zł w grudniu ub. r. (wobec 1 190 mln zł miesiąc wcześniej), poinformowało Ministerstwo Finansów. Łączna sprzedaż w 2018 roku wyniosła 12,71 mld zł wobec 6,86 mld zł w 2017. To rekordowy wynik - najlepszy na przestrzeni ostatniej dekady, podkreślił resort.

"Rok 2018 to zdecydowanie najlepszy rok dla skarbowych obligacji oszczędnościowych od wielu lat. Sprzedaż w 2018 r. była wyższa od rekordowego 2017 r. o ponad 85% i zamknęła się wynikiem 12,7 mld zł. Nabywcy docenili obligacje skarbowe przeznaczając średnio w miesiącu na ich zakup ponad 1 mld zł. Ten wynik potwierdza rosnącą popularność tej formy oszczędzania. Największym zainteresowaniem w 2018 r. cieszyły się obligacje o najkrótszym terminie zapadalności - 3-miesięczne, przeznaczone dla osób skłonnych angażować swój kapitał na bardzo krótki okres.Na ich zakup klienci przeznaczyli blisko 4,2 mld zł (33 % udział w strukturze sprzedaży). Kolejne pod względem popularności (28% udział w strukturze sprzedaży) były obligacje 2-letnie, które podobnie do obligacji 3-miesięcznych mają stałą, z góry określoną, stopę zwrotu. Wzrost sprzedaży odnotowaliśmy również w przypadku obligacji indeksowanych inflacją 4- i 10-letnich. Na zakup tego typu instrumentów nabywcy obligacji oszczędnościowych przeznaczyli łącznie 4,4 mld (34% udział w strukturze sprzedaży)" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

"W ubiegłym roku, w czerwcu, przeprowadziliśmy pilotażową, jednorazową emisję tak zwanych obligacji premiowych. To nowy instrument, który gwarantuje zysk w postaci odsetek (1,50% w skali roku) oraz daje szansę na wygranie dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, a nawet 10.000 zł. Oszczędzający docenili obligacje premiowe i przeznaczyli na ich zakup 371 mln zł. Wysoka sprzedaż tych instrumentów miała wpływ na wielkość puli nagród. Do rozlosowania 20 marca 2019 r. będzie aż 41 107 premii o łącznej wartości prawie 1,5 mln zł" - skomentował także Nowak.

Wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów obligacji w 2018 r. wyniosła:

- 10-miesięczne obligacje premiowe - 371,1 mln zł,

- 3-miesięczne - 4 193,5 mln zł,

- 2-letnie - 3.566,5 mln zł,

- 3-letnie - 168,9 mln zł,

- 4-letnie - 3.341,4 mln zł,

- 10-letnie - 1.034,8 mln zł,

Obligacje rodzinne - 30,2 mln zł

W grudniu sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 082 mln zł wobec 1 190 mln zł w listopadzie ub. r.

- 3-miesięczne (OTS0319) - 364,1 mln zł,

- 2-letnie (DOS1220) - 263,3 mln zł,

- 3-letnie (TOZ1221) - 12,2 mln zł,

- 4-letnie (COI1222) - 340,4 mln zł,

- 10-letnie (EDO1228) - 99,2 mln zł.

MF podało, że największym zainteresowaniem cieszyły się 3-miesięczne obligacje oszczędnościowe, nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 364,1 mln zł (34% udział w strukturze sprzedaży). Popularnością cieszyły się również obligacje 4-letnie (31%) i 2-letnie (24%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (9%) oraz 3-letnie (1%). Na zakup obligacji rodzinnych, przeznaczono kwotę ponad 2,7 mln zł.

Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

