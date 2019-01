W połowie grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, dzięki której 100 proc. energii elektrycznej będzie sprzedawane przez giełdę. Ustawa, przyjęta przez Sejm 9 listopada zakłada m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę, a także uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu.

"W zeszłym roku mieliśmy mocny wzrost obrotów energią elektryczną na giełdzie w związku z zapowiedzią podniesienia obliga. W tym roku nie spodziewam się jednak dalszego ich wzrostu, ponieważ mamy pewne wyłączenia spod tego obliga, np. transakcje wewnątrzgrupowe. Spodziewam się, że obroty energią będą w tym roku wyższe niż w 2017 roku, ale niższe niż w 2018" - powiedział PAP Biznes w kuluarach kongresu Powerpol prezes Zawistowski.

W ocenie resortu energii wprowadzenie 100-procentowego obliga giełdowego, czyli nakazanie wytwórcom sprzedaży całości energii elektrycznej poprzez giełdę - ma służyć ograniczeniu ewentualnych wzrostów cen energii na rynkach hurtowych, niewynikających z czynników fundamentalnych, wpływających na koszt jej wytworzenia czy pozyskania z sąsiadujących systemów.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226.052.09 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Był to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.

Na rynku spot wolumen wzrósł w 2018 roku o 9,8 proc. do poziomu 27.714.704 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27.637.223 MWh (wzrost o 9,9 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego 77.481 MWh (spadek o 14,5 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc., do poziomu 198.337.705 MWh.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2017 roku 111.656.505 MWh, co oznaczało spadek o 11,8 proc. w stosunku do roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł o 8,6 proc. do 25.246.105 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 25.155.500 MWh, malejąc o 8,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego 9005 MWh, wzrastając o 27,0 proc. Spadek o 12,7 proc. miał miejsce na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), gdzie wolumen obrotu wyniósł 86.410.400 MWh. (PAP Biznes)