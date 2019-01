Afganistan: Talibowie przyznali się do zamachu bombowego w Kabulu

Źródło: PAP

Afgańscy talibowie przyznali się we wtorek do przeprowadzenia poniedziałkowego zamachu bombowego w Kabulu, w którym zginęły co najmniej cztery osoby, a ponad 90 odniosło rany. Do ataku doszło przy silnie strzeżonej tzw. Zielonej Strefie.