Środowa konferencja w ratuszu odbyła się z udziałem wiceprezydentów: Renaty Kaznowskiej, Pawła Rabieja, Michała Olszewskiego, Roberta Soszyńskiego, a także koordynatorki ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni Justyny Glusman oraz skarbnika miasta Mirosława Czekaja.

Prezydent Warszawy zapowiedział, że na środowej komisji budżetowej zostanie zgłoszona autopoprawka do projektu budżetu. "W przyszłym tygodniu na radzie miasta będziemy rozmawiali o szczegółach" - dodał.

Prezentując priorytety budżetu, Trzaskowski wymienił edukację, transport i kulturę.

"Pamiętacie państwo, że w pewnym sensie jednym z leitmotivów kampanii był temat żłobków" - mówił Trzaskowski. "Rzeczywiście jest tak, że od września wszystkie żłobki publiczne będą w Warszawie za darmo" - zapowiedział. Decyzja ta ma kosztować budżet miasta 36 mln zł.

Prezydent stolicy zapowiedział powstanie 36 nowych żłobków w ciągu całej kadencji. 1000 dodatkowych miejsc w żłobkach ma pojawić się w przyszłym roku, w czasie całej kadencji ma ich powstać 5 tys. "Będziemy również organizowali nowe miejsca, czyli będziemy dopłacali do tych miejsc prywatnych, które się na rynku pojawią" - dodał, tłumacząc, że niemożliwe jest zbudowanie nowych placówek tak szybko, by sprostować zapotrzebowaniu w tej kwestii.

Jak zaznaczył, celem na całą kadencję jest dojście do sytuacji, w której każdy, kto chce skorzystać z bezpłatnego żłobka, będzie mógł to zrobić.

Trzaskowski zapowiedział też podwyżki dla 9,6 tys. nauczycieli stażystów i kontraktowych, co ma kosztować budżet miasta 39 mln zł, a także podwyżki dla 7,1 tys. pracowników obsługi w szkołach i przedszkolach.

"Chcemy zachęcać nowych nauczycieli, żeby przychodzili do zawodu i tych najmłodszych, żeby zostawali w zawodzie" - mówił prezydent stolicy. Zapowiedział jednocześnie budowę 19 nowych przedszkoli oraz 14 nowych szkół.

Na zdrowie przeznaczonych ma być w nowym budżecie dodatkowych 145 mln zł. Mają one zapewnić pomoc seniorom, sfinansować dopłaty do szczepień 6w1 oraz przeciwko wirusowi HPV, a także pomóc w rozszerzeniu programu in vitro oraz sfinansować dodatkowe weekendowe i świąteczne dyżury lekarskie.

Dodatkowe fundusze trafią także na walkę ze smogiem. Na ten cel miasto ma przeznaczyć 30 mln w 2019 r. W roku kolejnym kwota ma wzrosnąć aż do 60 mln zł, a w 2021 r. - do 100 mln zł. Poprawa jakości powietrza ma uwzględnić m.in. likwidację tzw. "kopciuchów" oraz termomodernizację budynków.

Wśród finansowanych przez miasto inwestycji kulturalnych znajdzie się m.in. budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej, modernizacja Muzeum Powstania Warszawskiego oraz budowa Teatru Rozmaitości. "Do końca kadencji chcielibyśmy, żeby otoczenie Pałacu Kultury wygadało zupełnie inaczej" - zapowiedział Trzaskowski.

Mówiąc o transporcie, prezydent stolicy podkreślił, że w obecnej kadencji ma powstać 14 stacji linii metra. "Chcielibyśmy w tej kadencji przygotować prace koncepcyjne, a jeżeli pojawią się pieniądze z unijnego budżetu, chcielibyśmy zacząć również budowę kolejne linii metra" - powiedział.

W ramach programu "Bezpieczna Warszawa" sfinansowany będzie m.in. system odcinkowego pomiaru prędkości na Moście Poniatowskiego i dostosowanie mostu do ruchu rowerowego. (PAP)