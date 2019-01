Tyska fabryka FCA, w której produkcji od lat dominuje Fiat 500, w ubiegłym roku wyprodukowała w sumie 259 tys. 448 samochodów, wobec 263 tys. 424 w roku 2017 oraz 273 tys. 768 w roku 2016.

Miniony rok był w tyskiej fabryce kolejnym, kiedy zauważalnie rosła produkcja „pięćsetki” i Abartha 500 - łącznie w ubiegłym roku z linii produkcyjnych tyskiej fabryki zjechało ponad 9,7 tys. (ponad 4,8 proc.) aut tych modeli więcej niż rok wcześniej. O ponad 13,7 tys. (ok. 22 proc.) zmniejszyła się natomiast produkcja innego wytwarzanego w Tychach modelu - Lancii Ypsilon. W efekcie łączna produkcja fabryki w 2018 r. była o 3976 egzemplarzy mniejsza niż rok wcześniej.

Jak poinformowała środę PAP rzeczniczka FCA Poland Beata Dziekanowska, ubiegłoroczne wyniki sytuują zakład w Tychach na drugim miejscu wśród europejskich zakładów FCA pod względem liczby wyprodukowanych samochodów osobowych. Na 2019 r. firma prognozuje produkcję na poziomie porównywalnym z ubiegłorocznym, zastrzegając, że zależy to przede wszystkim od sytuacji rynkowej.

Najważniejszym i najlepiej sprzedającym się modelem z Tychów pozostaje Fiat 500, którego w ubiegłym roku wyprodukowano 184 tys. 759, wobec 178 tys. 989 egzemplarzy rok wcześniej. Ubiegłoroczna produkcja Abartha 500 osiągnęła 26 tys. 314 aut, wobec 22 tys. 350 aut w roku 2017. Ogółem "pięćsetki" i abartha wytworzono 211 tys. 73 egzemplarze, co oznacza wzrost w odniesieniu do roku 2017 o ponad 4,8 proc. (wobec 201 tys. 339 egzemplarzy).

W maju ubiegłego roku z linii produkcyjnej tyskiej fabryki zjechał dwumilionowy egzemplarz wyprodukowanego tu Fiata 500, będącego następcą popularnej we Włoszech "pięćsetki", której produkcja ruszyła w 1957 r. Fiat 500 z Tychów trafił dotąd do około stu krajów, należy do wiodących marek wśród samochodów miejskich. Przedstawiciele FCA podkreślają, że choć model jest obecny na rynku już od prawie 12 lat, wciąż cieszy się dużą popularnością i pojawiają się jego kolejne wersje.

"W ubiegłym roku FCA wprowadził 14 nowych wersji Fiata 500, z których na szczególne zainteresowanie zasługują: Fiat 500 Collezione Spring, Fiat 500 Spiaggina oraz Fiat 500 Collezione" - podała rzeczniczka FCA. Nowością technologiczną była w ub. roku rodzina Fiata 500 Mirror - seria specjalna dla klientów oczekujących najnowszych rozwiązań w dziedzinie multimediów i łączności. W sumie Fiat 500 miał dotąd ponad 30 rozmaitych serii specjalnych.

W związku z obowiązującymi od września ub. roku nowymi normami Euro 6D, zmodernizowano 16 wersji silnikowych stosowanych w wytwarzanych w Tychach autach, by spełniały nowe limity emisji. "Dzięki temu pełna gama samochodów produkowanych w Tychach jest wyposażona w ekologiczne silniki, spełniające najnowsze wymagania związane z ograniczeniem emisji CO2" - zapewniła Beata Dziekanowska.

Inny wytwarzany w Tychach model – Lancia Ypsilon – zanotował w ubiegłym roku spadek produkcji o ponad 13,7 tys. egzemplarzy. Z linii produkcyjnej zjechało 48 tys. 375 aut tego modelu, wobec 62 tys. 85 w roku 2017, co oznacza spadek produkcji o ponad 22 proc.

Perspektywa wzrostu liczby aut wytwarzanych w tyskim zakładzie wiąże się z możliwością ulokowania tu produkcji kolejnego modelu samochodu - takie decyzje należą do kierownictwa globalnej grupy FCA. W ubiegłych latach w prasie pojawiały się informacje dotyczące potencjalnego nowego modelu dla fabryki w Tychach, jednak dotąd nie znalazły one oficjalnego potwierdzenia. Również obecnie przedstawiciele FCA nie komentują tych planów.

W 2015 r. w Tychach wyprodukowano ponad 302,6 tys. samochodów, a rok wcześniej ponad 313,9 tys. aut. Roczny rekord produkcyjny w tym zakładzie to ponad 600 tys. egzemplarzy.

99 proc. (ponad 256,9 tys.) wyprodukowanych w Tychach samochodów trafia na rynki zagraniczne - najwięcej w ub. roku wysłano do Włoch (ponad 93,7 tys.), Wielkiej Brytanii (ponad 28,8 tys.), Francji (prawie 28 tys.), Niemiec (25,4 tys.), Hiszpanii (niespełna 24,5 tys.), a także do Belgii (7,2 tys.), na Litwę (6,9 tys.), do Japonii (prawie 6,6 tys.), Holandii (5,2 tys.) oraz Austrii (ponad 4,5 tys.). W sumie samochody z Tychów trafiły w zeszłym roku do 58 krajów.

Grupa FCA w Polsce liczy 16 spółek, ma 9 zakładów produkcyjnych. W 2017 roku wygenerowała ok. 21,6 mld zł przychodów (w tym FCA Poland 14,4 mld zł). FCA należy do największych eksporterów w branży motoryzacyjnej, z eksportem o wartości ok. 15,4 mld zł rocznie. Zakład w Tychach zatrudniał w końcu ub. roku ponad 2,6 tys. osób.

Polskie spółki FCA są częścią światowego koncernu FiatChrysler Automobiles, siódmego na świecie producenta samochodów. Grupa ma blisko 160 zakładów produkcyjnych i 87 ośrodków badawczo-rozwojowych w ponad 40 krajach; działa na ponad 140 rynkach, zatrudnia 231 tys. pracowników. W 2017 r. fabryki FCA dostarczyły na rynek 4,7 mln samochodów, przychody grupy netto wyniosły ok. 110,9 mld euro, a zysk wyniósł 3,5 mld euro.

