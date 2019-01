Objęcie nadzorem zwłaszcza tej ostatniej grupy podmiotów sprawiło, że w Komisji znacząco wzrosła liczba prowadzonych w stosunku do podmiotów nadzorowanych postępowań o charakterze naprawczym lub postępowań upadłościowych skutkujących likwidacją. Tylko w okresie włączenia pod nadzór Komisji sektora SKOK-ów liczba kas zmniejszyła się o 22, zaś w ostatnich trzech latach zarządem komisarycznym zostały objęte trzy kolejne kasy. Na marginesie należy zwrócić uwagę, że kryzys o podobnej skali nigdy nie dotknął banków komercyjnych, a wdrażane programy naprawcze w zdecydowanej większości prowadzą do uzdrowienia ich sytuacji finansowej.

Zgodnie z Ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz Ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, do postępowań prowadzonych przez Komisję oraz postępowań prowadzonych przed Komisją stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wcześniej tj. przed wejściem w życie Ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. oraz nowelizacją Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wprowadzającej nadzór Komisji nad SKOK-ami, wyłącznie Kasa Krajowa SKOK pełniła nadzór nad SKOK-ami w trybie i na warunkach określonych w zmienionych i znowelizowanych ustawach, sprawiając z jednej strony, że postępowania te miały charakter bardzo szybki z drugiej jednak czyniąc ten proces niepełnym z punktu widzenia wierzycieli.

Komisja zatem w ramach swojej działalności nadzorczej wydaje decyzje w trybie wskazanym w Kodeksie postępowania administracyjnego. Nie inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku kas spółdzielczo– oszczędnościowych. Przepisy procedury administracyjnej mają zatem zastosowanie do przewidzianych w Ustawie o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych postępowaniach naprawczych, wprowadzających zarząd komisaryczny, przejęciach kas albo o przejęciach wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kas przez inną kasę lub bank krajowy, likwidacji SKOK-ów oraz wyznaczania zarządów komisarycznych.

I tak, Komisja w drodze decyzji administracyjnej może: (i) ustanowić kuratora nadzorującego wykonanie programu postępowania naprawczego, (ii) przypadku powstania groźby zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę lub gdy zarząd kasy nie przekaże odpowiedniego programu postępowania naprawczego, realizacja tego programu okaże się nieskuteczna lub gdy działalność kasy wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa, podjąć decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego, (iii) gdy Kasa Krajowa SKOK odmówi udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego kasie, podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez inną kasę, (iv) w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, oraz (v) podjąć decyzję o likwidacji kasy. Dodatkowo decyzją Komisji powoływany jest także likwidator, który przeprowadza likwidacje kasy, o której mowa w zdaniu poprzednim. W końcu Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku powstania groźby zaprzestania spłacania zobowiązań przez kasę lub jeżeli zarząd kasy nie przekaże programu postępowania naprawczego albo gdy realizacja tego programu okaże się nieskuteczna, a także w przypadku gdy kasa stanie się niewypłacalna może podjąć decyzję o ustanowieniu zarządcy komisarycznego.

Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych wskazuje, iż na każdą z powyższych decyzji przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Oznacza to zatem, że decyzje Komisji mają charakter ostateczny a kasa która, nie zgadza się z taką decyzją może zwrócić się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego o zbadanie jej zgodności z prawem. To z kolei, zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami administracyjnymi otwiera drogę między innymi do uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej nieważności w całości lub w części stwarzając jednocześnie możliwość zobowiązania Komisji przez sąd do wydania w określonym terminie decyzji wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie. Należy także pamiętać, że w pewnych przypadkach określonych we wspomnianej powyżej Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możliwe jest wniesienie skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Procedura opisana powyżej w przejrzysty sposób pozwala na prowadzenie przez Komisję postępowań z udziałem SKOK. W przyszłości można mieć tylko nadzieję, że postępowania te prowadzić będą częściej do uzdrowienia sytuacji finansowej danej kasy, a nie do jej likwidacji. Ale to już odrębne zagadnienie z zakresu kondycji finansowej samych SKOK-ów, a nie skuteczności i klarowności procedury.

Autorzy: Olgierd Świerzewski, radca prawny, partner w sektorze usług finansowych i prawa bankowego w Kancelarii Kochański i Partnerzy; Daniel Kozłowski, adwokat, starszy prawnik w tejże praktyce