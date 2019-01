Cipras, szef lewicowej partii Syriza, uzyskał poparcie 151 deputowanych w 300-miejscowym parlamencie. O wotum zaufania wystąpił w niedzielę, kiedy jego prawicowy partner koalicyjny, minister obrony Panos Kamenos odszedł z rządu w proteście przeciwko umowie z Macedonią. Kamenos wyprowadził z rządzącej koalicji swoją partię, prawicowych Niezależnych Greków (ANEL).

Macedoński parlament w piątek przegłosował poprawkę do ustawy zasadniczej, która zmienia nazwę państwa na "Republika Macedonii Północnej" zgodnie z porozumieniem zawartym w czerwcu z Grecją. W zamian Grecja ma już nie blokować członkostwa Skopje w Unii Europejskiej i NATO. Umowa ta stanowi próbę zakończenia sporu macedońsko-greckiego o nazewnictwo i prawa do spuścizny antycznej Macedonii. Grecja domaga się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiej historii.

Po uchwaleniu zmian konstytucyjnych przez Macedonię sprawą ratyfikacji umowy ma się zająć parlament Grecji. (PAP)