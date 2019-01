Przewodniczący KNF chce daleko idących zmian w strukturze UKNF



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w ciągu kilku tygodni przedstawi zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, chce m.in. wzmocnić część technologiczno-informatyczną i powołać departament compliance, poinformował przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski.

"W ciągu kilku tygodni chce przedstawić zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one dość daleko idące. Chciałbym miedzy innymi wzmocnić część technologiczno-informatyczną, gdyż uważam, że te rozwiązania, które są np. w sektorze bankowym, są na wyższym poziomie zaawansowania" - powiedział Jastrzębski podczas spotkania z dziennikarzami.

Dodał, że chciałby, aby powstał departament compliance, który stałby się także drugą linią kontroli wewnętrznej dla Urzędu.

"Chodzi m.in. o to, aby ten dział zarządzał występowaniem ewentualnych konfliktów interesów, zapobiegał negatywnym zjawiskom i wspierał funkcję audytu wewnętrznego, jako kolejnej linii kontroli" - powiedział przewodniczący.

Jastrzębski przyznał, że proces wyboru jego zastępców jest w zaawansowanej fazie, ale nie zostały jeszcze złożone odpowiednie wnioski o ich powołanie.

"Będą to osoby z zewnątrz Urzędu. Chciałbym, aby jeden z zastępców odpowiadał za sektor bankowy, a drugi za rynek kapitałowy. Przy takim scenariuszu ja bym odpowiadał za sektor ubezpieczeniowy" - powiedział Jastrzębski.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o KNF, przewodniczący może mieć dwóch zastępców.

"Docelowo chciałbym, aby doszło do zwiększenia liczby zastępców przewodniczącego i np. widełkowego określenia ich liczby od 2 do 4. To wymaga jednak zmian ustawodawczych" - dodał przewodniczący.

Wskazał także, że formuła Komitet Stabilności Finansowej ( KSF) się sprawdza, gdyż znacząco poprawia ona wymianę opinii i informacji pomiędzy instytucjami wchodzącymi w jej skład, a także koordynacji ich działań.

Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako platforma współpracy i koordynacji działań na rzecz wspierania i utrzymania stabilności krajowego systemu finansowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o nadzór makroostrożnościowy. W KSF reprezentowane są cztery główne instytucje: Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Premier Mateusz Morawiecki powołał profesora Jacka Jastrzębskiego na funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego 23 listopada 2018 r.

(ISBnews)