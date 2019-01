Play podtrzymuje plan osiągnięcia łącznie 9,5 tys. stacji bazowych do końca 2020



Warszawa, 17.01.2019 (ISBnews) - P4, operator sieci Play, podtrzymuje zamiar budowy ok. 2,5 tys. stacji bazowych do końca 2020 do łącznie 9,5 tys. stacji bazowych, poinformował członek zarządu Play ds. technicznych Michał Ziółkowski.

"Przez najbliższe trzy lata chcemy planowo uruchomić kolejne 2,5 tys. stacji bazowych. Naszym celem jest, by w 2019 roku liczba stacji naszej sieci nie była najniższą na tle konkurentów" - powiedział Ziółkowski podczas konferencji prasowej.

Na koniec ubiegłego roku Play posiadał 7 003 stacje bazowe, zwiększając ich liczbę o 1 316 obiektów w ciągu 12 miesięcy, a w ostatnim kwartale ub.r. uruchomiono 563 stacje.

Łączna transmisja danych w sieci Play wzrosła o 34% r/r do 847 Pb. Najwyższy przepływ danych zarejestrowany w sieci Play w ciągu 2018 roku wyniósł 446 GB/s i był o 22% r/r.

Ziółkowski wskazał ponadto, że w tym roku zrezygnuje z jednego z partnerów roamingu krajowego. Jednocześnie do końca lutego operator zrezygnuje z usług roamingu krajowego na terenie Poznania.

Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.

(ISBnews)