„Czas podejmowania decyzji dotyczących nowego modelu jest łatwy do wyliczenia – do daty rozpoczęcia sprzedaży obecnego modelu dodajemy siedem lat, i odejmujemy dwa lata (na przygotowania do nowego modelu – PAP). W ten sposób otrzymujemy datę, kiedy powinniśmy decydować” – powiedział w czwartek Tavares dziennikarzom w Tychach.

Produkcja Opla Astry piątej generacji ruszyła w Gliwicach we wrześniu 2015 roku – tym samym, zgodnie z czwartkową wypowiedzią prezesa Grupy, decyzje dotyczące ulokowania w Gliwicach produkcji nowego modelu samochodu powinny zapadać w drugiej połowie roku 2020.

Pytanie, jakiego modelu może spodziewać się gliwicka fabryka, Tavares uznał za przedwczesne. Ocenił jednak, że podanie przybliżonej daty podjęcia decyzji w tej sprawie jest dobrą informacją.

„Przygotowujemy się do tego; zawsze mamy alternatywne scenariusze - po to, żeby móc wybrać najlepszy dla firmy” – zaznaczył prezes Grupy PSA. Zastrzegł, że decyzje w tego typu sprawach należą do zarządu koncernu, który szczegółowo analizuje wszystkie scenariusze.

Pytany o rolę polskich zakładów Opla w Grupie PSA (Grupa przejęła europejskie fabryki Opla od General Motors w 2017 r.) Tavares zauważył, że w Polsce wytwarzane są różne produkty – w Gliwicach samochody, a w Tychach silniki, z których korzystają wszystkie marki Grupy. Podkreślił kluczową rolę konkurencyjności, wydajności i jakości produkcji we wszystkich zakładach Grupy PSA. Za najbardziej obecnie efektywne fabryki Grupy w Europie uznał zakłady w Portugalii i na Słowacji.

Tavares uczestniczył w czwartek w fabryce Opla w Tychach (Śląskie) w uroczystości uruchomienia produkcji silników benzynowych PureTech. Zakład w Tychach jest jedną z dwóch polskich fabryk Opla - główną jest wytwarzający przede wszystkim model Astra zakład produkcji samochodów w Gliwicach, gdzie pracuje obecnie ok. 2,6 tys. osób.

Jak informowano jesienią ub. roku, gliwicka fabryka planowała wyprodukować w całym 2018 r. ok. 110 tys. samochodów, wobec 165,2 tys. w roku 2017 oraz 201,2 tys. rok wcześniej. Rozwój fabryki i ewentualny powrót do wolumenu produkcji z rekordowego roku 2016 zależy przede wszystkim od decyzji ws. uruchomienia w Gliwicach produkcji nowego modelu samochodu.

