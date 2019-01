Nie ma kompromisu w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co nas czeka? Twardy brexit i gwałtowne zerwanie wszelkich związków?

Przede wszystkim kompletna niepewność co do tego, jaki kurs obierze Downing Street 10. W tej chwili każde rozwiązanie jest jednakowo możliwe: wniosek o przedłużenie negocjacji „rozwodowych”, drugie referendum w sprawie brexitu i wyjście bez umowy. Niestety, wtorkowe głosowanie w brytyjskim parlamencie przybliżyło nas do tego ostatniego rozwiązania, które jest niekorzystne dla obu stron. W chwili obecnej niemożliwe wydaje się wypracowanie konsensusu wśród brytyjskich elit politycznych. To wszystko pokazuje, jak wysoką cenę płaci się za polityczne błędy.

>>> Czytaj też: "WSJ": Jeśli UE chce zachować wiarygodność, musi pozwolić na brexit bez umowy

Jaka będzie reakcja Brukseli? Utrzyma twarde stanowisko wobec Londynu, czy też będzie ratować premier Theresę May i jej plan brexitu?

Sądzę, że Unia przedstawiła jasno swoje propozycje. Już poszliśmy Londynowi na rękę, przy zastrzeżeniu, że muszą zostać utrzymane reguły, według których funkcjonuje Wspólnota – na czele z niepodzielnością czterech unijnych swobód: przepływu ludzi, towarów, kapitału i usług. Także obecna wersja backstopu, czyli mechanizmu, który zagwarantuje, że na granicy między Irlandią a Irlandią Północną nie pojawią się posterunki graniczne i celne, jest rozwiązaniem dla Wielkiej Brytanii korzystnym. Teraz piłka jest po ich stronie. To Westminster, Downing Street 10 oraz mieszkańcy Wysp muszą zdecydować o tym, w jakim kierunku chcą pójść. Unia wielokrotnie pokazywała, jakie są nasze możliwości i ograniczenia.

Kto ponosi odpowiedzialność za tę sytuację?

Na pewno nie my. To przecież Londyn zorganizował referendum w czerwcu 2016 r. I jak mówi teraz część Brytyjczyków, było ono „ill-conceived” – czyli rozpisano je ze złych pobudek. Dla odniesienia korzyści politycznych podjęto nieprzemyślaną decyzję, której skutki Wielka Brytania będzie odczuwać przez lata.

Cały wywiad przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP