Pomysł z czasów zimnej wojny wraca z rozmachem

Tunel Rosja–Alaska to nie nowość – podobna idea była rozważana jeszcze pod koniec XX wieku. Teraz jednak wraca w wielkim stylu. Kirill Dmitriev, przedstawiciel Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), zapowiedział, że projekt jest nie tylko możliwy technologicznie, ale i opłacalny. Według niego tunel mógłby powstać w mniej niż osiem lat i kosztować około 8 miliardów dolarów.

Post na x, rosyjskiego polityka / X.com

Tunel miałby liczyć ponad 100 kilometrów długości i przebiegać pod Cieśniną Beringa, łącząc rosyjską Czukotkę z amerykańską Alaską. Miałby służyć transportowi towarów oraz kolei, a także – według Rosjan – otworzyć nowe możliwości eksploatacji surowców i stymulować lokalne gospodarki.

Elon Musk i „tunel pokoju”? Rosja już go zaprasza

W projekcie miałaby pomóc technologia... firmy Elona Muska. Dmitriev zaproponował, by budową zajęła się Boring Company – firma należąca do miliardera znanego z kosmicznych i infrastrukturalnych wizji. Rosyjski urzędnik nazwał całość „tunelem Putin-Trump”, co wywołało wiele kontrowersji, ale też zaciekawiło opinię publiczną.

Z załączonymi szkicami Dmitriev opublikował w serwisie X (dawny Twitter) szczegóły koncepcji i otwarcie zachęcił Muska do współpracy. Projekt nazwano „mostem pokoju” – symbolem porozumienia między zwaśnionymi mocarstwami.

Trump: „Ciekawe!” Zelensky mniej entuzjastyczny

Donald Trump, zapytany o tunel na konferencji prasowej, zareagował z typowym dla siebie luzem: „To interesujące”. Pomysł usłyszał zaledwie chwilę po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gdy Trump zapytał ukraińskiego przywódcę, co sądzi o idei rosyjsko-amerykańskiego tunelu, ten odpowiedział: „Nie jestem zachwycony”, czym wywołał salwy śmiechu na sali.

epa12460728 US President Donald Trump (L) greets Ukrainian President Volodymyr Zelensky as he arrives at the West Wing of the White House in Washington, DC, USA, 17 October 2025.

Chociaż tunel przez Cieśninę Beringa wciąż pozostaje w sferze koncepcji, reakcje polityków i propozycje prac po rosyjskiej stronie pokazują, że ten „szalony pomysł” może wcale nie być aż tak oderwany od rzeczywistości. Czy rzeczywiście powstanie pierwszy w historii tunel łączący Eurazję z Ameryką? Czas pokaże.