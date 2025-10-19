Reklama

Pomysł z czasów zimnej wojny wraca z rozmachem

Tunel Rosja–Alaska to nie nowość – podobna idea była rozważana jeszcze pod koniec XX wieku. Teraz jednak wraca w wielkim stylu. Kirill Dmitriev, przedstawiciel Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich (RFPI), zapowiedział, że projekt jest nie tylko możliwy technologicznie, ale i opłacalny. Według niego tunel mógłby powstać w mniej niż osiem lat i kosztować około 8 miliardów dolarów.

Tunel miałby liczyć ponad 100 kilometrów długości i przebiegać pod Cieśniną Beringa, łącząc rosyjską Czukotkę z amerykańską Alaską. Miałby służyć transportowi towarów oraz kolei, a także – według Rosjan – otworzyć nowe możliwości eksploatacji surowców i stymulować lokalne gospodarki.

Elon Musk i „tunel pokoju”? Rosja już go zaprasza

W projekcie miałaby pomóc technologia... firmy Elona Muska. Dmitriev zaproponował, by budową zajęła się Boring Company – firma należąca do miliardera znanego z kosmicznych i infrastrukturalnych wizji. Rosyjski urzędnik nazwał całość „tunelem Putin-Trump”, co wywołało wiele kontrowersji, ale też zaciekawiło opinię publiczną.

Z załączonymi szkicami Dmitriev opublikował w serwisie X (dawny Twitter) szczegóły koncepcji i otwarcie zachęcił Muska do współpracy. Projekt nazwano „mostem pokoju” – symbolem porozumienia między zwaśnionymi mocarstwami.

Trump: „Ciekawe!” Zelensky mniej entuzjastyczny

Donald Trump, zapytany o tunel na konferencji prasowej, zareagował z typowym dla siebie luzem: „To interesujące”. Pomysł usłyszał zaledwie chwilę po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Gdy Trump zapytał ukraińskiego przywódcę, co sądzi o idei rosyjsko-amerykańskiego tunelu, ten odpowiedział: „Nie jestem zachwycony”, czym wywołał salwy śmiechu na sali.

Chociaż tunel przez Cieśninę Beringa wciąż pozostaje w sferze koncepcji, reakcje polityków i propozycje prac po rosyjskiej stronie pokazują, że ten „szalony pomysł” może wcale nie być aż tak oderwany od rzeczywistości. Czy rzeczywiście powstanie pierwszy w historii tunel łączący Eurazję z Ameryką? Czas pokaże.