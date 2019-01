PKP PLK wspólnie z Grupą Azoty chcą doprowadzić kolej do portu w Policach



Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały porozumienie z Zarządem Morskiego Portu Police (ZMPP, należącym do Grupy Azoty), które umożliwi rozpoczęcie prac nad powstaniem bezpośredniego połączenia kolejowego z portem w Policach, podały PLK. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 122 mln zł. W jej ramach powstanie odgałęzienie, prowadzące ze stacji kolejowej Police do portu.

"W Krajowym Programie Kolejowym oprócz inwestycji typowo pasażerskich są także projekty umożliwiające sprawny przewóz towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizują kontrakty związane z poprawą dostępności do portów w Trójmieście, Szczecinie, Świnoujściu i Policach. Wspólna inwestycja z Zarządem Morskiego Portu Police zwiększy możliwości przeładunku towarów między transportem morskim a kolejowym w zachodniej części kraju" - powiedział prezes PKP PLK Ireneusz Merchel, cytowany w komunikacie.

Efektem projektu będzie zwiększenie możliwości przeładunkowych portu i poprawa jego dostępności. Pociągi towarowe jadące linią Szczecin - Trzebież Szczeciński do portu w Policach muszą przejeżdżać przez oddaloną od portu stację, należącą do zakładów chemicznych. Po wybudowaniu nowego odcinka toru nie będzie takiej potrzeby. Dostawa ładunków będzie sprawniejsza, możliwy będzie przejazd większej liczby składów. Zwiększy się konkurencyjność kolei w przewozach cargo, co przyniesie korzyści gospodarcze dla całego regionu. Planowane przedsięwzięcie stwarza także dodatkowe możliwości rozwoju Grupy Azoty. Co roku spółka wykorzystuje transport kolejowy do przewozu kilku milionów ton produktów i surowców, wyjaśniono w materiale.

"Porty morskie mają kluczowe znaczenie dla Grupy Azoty, ponieważ eksportuje ona swoje produkty, a surowce importuje. Przy dużych zakupach i sprzedaży, jakie realizujemy, rozbudowana infrastruktura portowa pozwala osiągnąć dużą sprawność operacyjną, przy mniejszym nakładzie kosztów. To oczywiste, że policka spółka i Grupa Azoty są zainteresowane rozwojem portów morskich, a w efekcie ekspansją na kolejne rynki, bezpieczeństwem produkcji i lepszymi wynikami finansowymi" - zaznaczył prezes Grupy Azoty Police i całej Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, inwestycja będzie prowadzona w dwóch etapach. W pierwszym przygotowana zostanie dokumentacja, która określi szczegółowy zakres budowy. Kolejny etap obejmie wyłonienie wykonawcy i przeprowadzenie prac.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest na 122 mln zł. Podpisane dziś porozumienie przewiduje, że koszty pokryją wspólnie PKP PLK oraz ZMPP. Dokładny termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od źródła finansowania, podano także.

(ISBnews)