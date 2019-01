"Efektem inwestycji będzie lepsza oferta dla przewoźników towarowych. Wartość zadania ze środków budżetowych to 50 mln złotych" - przekazali przedstawiciele PKP PLK.

Jak poinformowała Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki, w ramach projektu "Inwestycja na linii nr 142 Katowice Ligota – Tychy" wymieniono rozjazdy w rejonie posterunku odgałęźnego Mąkołowiec, stacji Tychy, stacji Katowice-Kostuchna i posterunku Katowice-Ochojec. "Jest już ponad 12 km nowych torów i 5 km sieci trakcyjnej. Kolejne 8 km przygotowane jest do montażu. W najbliższym czasie zakończą się prace na odcinku Tychy Mąkołowiec – Tychy" - zaznaczyła.

Wykonawca przygotowuje się do remontu siedmiu przejazdów kolejowo-drogowych. Roboty obejmą też tory i sieć trakcyjną oraz pięć obiektów inżynieryjnych, m.in. wiadukt nad droga krajową nr 81 w Katowicach-Ligocie i most nad rzeką Mleczną w Katowicach. Dzięki pracom prędkość pociągów wzrośnie dwukrotnie - z 40 do 80 km/h. Zakres prac obejmuje także remont budynku posterunku w Katowicach-Ochojcu.

Po zakończeniu remontu ruch towarowy w katowickim węźle kolejowym z północy i południa będzie kierowany z pominięciem stacji Katowice, głównie na linię nr 142, czyli przez Katowice-Ligotę, Katowice-Ochojec, Katowice-Murcki, Katowice-Kostuchnę i dalej przez Tychy-Mąkołowiec do Tychów. Dzięki temu odciążona będzie linia łącząca Katowice z Tychami (nr 139), a to zwiększy przepustowość – czyli będzie mogło pojechać więcej pociągów – wskazuje PKP PLK.

Linia 142 stanowi istotny element kolejowej obwodnicy GOP z północy województwa w kierunku południowym i zapewnia bezpośrednie połączenia z Jaworznem Szczakową, Mysłowicami i Gliwicami dla ruchu towarowego, bez konieczności przejazdu przez stację Katowice.

Prace na linii 142 z Katowic Ligoty do Tychów przez Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchnę i Tychy Mąkołowiec rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2018 roku. Zakończenie planowane jest w trzecim kwartale 2019 roku. Wartość inwestycji to 50 mln złotych netto, a finansowanie jest ze środków budżetowych w ramach projektu pn. "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska".

Obecnie na Śląsku PKP Polskie Linie Kolejowe dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zwiększają możliwości przewozu towarów m.in na liniach: Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle, Chybie – Żory – Rybnik – Nędza, Wyczerpy – Chorzew Siemkowice, Dąbrowa Górnicza Strzemieszyce – Dąbrowa Górnicza Wschodnia. Planowana jest modernizacja śląskiego odcinka Magistrali Węglowej: Chorzów Batory – Nakło Śląskie, który usprawni przewóz towarów w kierunku portów.

Ruch towarowy w GOP ma być sprawniejszy także dzięki pracom w ramach podpisanej w styczniu umowy za ponad 250 mln zł na odcinkach Bytom – Zabrze Biskupice – Maciejów oraz na odcinku posterunek Dorota – Mysłowice Brzezinka i stacji Bytom Bobrek.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka