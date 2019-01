Światowe Forum Ekonomiczne 2019 w szwajcarskim Davos rozpoczyna się we wtorek i potrwa do piątku. Tematem przewodnim tegorocznego Forum jest Globalizacja 4.0.

"We wtorek gościem Banku Pekao i Grupy PZU będzie Prezydent Andrzej Duda, który uroczyście otworzy Dom Polski. To miejsce, w którym przez cały czas trwania Forum będą odbywać się debaty, prezentacje i konferencje poświęcone tematyce globalnej i polskiej gospodarki. Prezydent weźmie też udział w debacie na temat rewolucji przemysłowej 4.0 i szans dla CEE" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie Pekao.

W komunikacie przekazano, że prezes Pekao Michał Krupiński wraz z menedżerami, weźmie udział w dyskusjach na temat strategii regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz digitalizacji. "To są debaty, które w wielu przypadkach wyznaczają kierunki dyskusji geopolitycznych i biznesowych na cały rok" - czytamy. Dodano, że w planach Banku Pekao jest też ogłoszenie partnerstw strategicznych z innowacyjnymi polskimi firmami oraz organizacja wydarzeń mających na celu włączenie w globalną debatę o rewolucji przemysłowej 4.0.

Z kolei, jak poinformowało w komunikacie PZU, Dom Polski (Polish House) zostanie udostępniony dla gości odwiedzających Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, gdzie będą mogli m.in. wymienić poglądy, podyskutować o globalnych trendach, jak rewolucja przemysłowa 4.0, biotechnologia czy sztuczna inteligencja. Tam też mają się odbywać spotkania z klientami oraz funduszami inwestycyjnymi, które są zainteresowane zwiększaniem swojej ekspozycji na Polskę.

Jak napisało PZU w komunikacie, hasłem promującym wydarzenie jest #PolandCanDoNation – kontynuacja kampanii zapoczątkowanej spotkaniem polskiego i amerykańskiego biznesu zorganizowanym przez Grupę PZU w Nowym Jorku w 2018 roku.

"Davos to miejsce, w którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele rządów, biznesu, organizacji pozarządowych i nauki z całego świata. To tutaj poruszane są kwestie związane z wyzwaniami, jakie stoją przed ludzkością. Polska jako lider swojego regionu, a my jako największa grupa finansowa w Europie Środkowo-Wschodniej musimy być obecni w trakcie tego wydarzenia" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PZU Paweł Surówka.

Do szwajcarskiego kurortu Davos co roku pod koniec stycznia zjeżdżają światowi przywódcy polityczni, prezesi firm i organizacji pozarządowych oraz intelektualiści. Davos to nie tylko konferencja naukowa, ale także okazja do nieformalnych rozmów światowych liderów politycznych i biznesowych. Forum obejmuje panele dyskusyjne dotyczące globalnych trendów społecznych i gospodarczych.

W tym roku organizatorzy spodziewają się przedstawicieli w sumie ponad 100 rządów. W wydarzeniu weźmie udział ponad 3 tys. reprezentantów firm i liderów międzynarodowych organizacji. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta