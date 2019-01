Gaz-System ma umowy na projekt gazociągu Oświęcim - Tworzeń i stację systemową



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System oraz Tractebel Engineering zawarły umowy na opracowanie projektu gazociągu Oświęcim - Tworzeń oraz stacji systemowej Tworzeń, podał Gaz-System. Te inwestycje to część planowanego do realizacji gazociągu Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń. Efektem rozbudowy infrastruktury będzie zwiększenie stabilności systemu przesyłowego i zapewnienie możliwości dostaw gazu do odbiorców.

"Podpisane umowy obejmują opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwoleń na budowę" - czytamy w komunikacie.

W ramach jednej z podpisanych umów powstanie projekt gazociągu Oświęcim - Tworzeń o średnicy 700 mm wraz z systemową stacją redukcyjno-pomiarową w Oświęcimiu o przepustowości 300 000 m3/h. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla tego przedsięwzięcia jest zaplanowane w I kw. 2021 roku, podano również.

"W ramach odrębnej umowy Tractebel Engineering S.A zaprojektuje systemową stację redukcyjno-pomiarową Tworzeń. Powstanie ona w gminie Sławków i pozwoli na połączenie obecnie budowanej sieci przesyłowej w ramach korytarza gazowego Północ - Południe z istniejącą już infrastrukturą przesyłową Gaz-System. Na stacji zostanie zaprojektowana śluza nadawcza tłoka dla połączenia z gazociągiem Oświęcim - Tworzeń. Projekt stacji ma zapewnić jej dwuetapową rozbudowę. W pierwszym etapie przepustowość stacji wynosić będzie 200 000 m3/h, a w drugim docelowo 400 000 m3/h. Gaz-System oczekuje od projektanta uzyskania pozwolenia na budowę stacji w kwietniu 2020 roku" - czytamy dalej.

Gaz-System podał, że podpisanie umów z Tractebel Engineering to kolejny z etapów realizacji planowanego połączenia Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń. Od grudnia 2018 roku firma MGGP opracowuje projekt budowlany i wykonawczy tego gazociągu na odcinku Skoczów - Komorowice - Oświęcim. Dla tej części inwestor pozyskał już decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji, wskazano także.

"Gazociąg Skoczów - Komorowice - Oświęcim - Tworzeń wraz z systemowymi stacjami gazowymi w Oświęcimiu i Sławkowie będą stanowiły istotny element systemu przesyłowego, zapewniając transport gazu dla odbiorców z woj. śląskiego i małopolskiego. Realizacja inwestycji i połączenie jej z oddanym do użytkowania w 2011 roku Interkonektorem Polska - Czechy wpłynie na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw gazu oraz na integrację z europejskim rynkiem energetycznym" - podsumowano.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)