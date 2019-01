Dekpol dostarczy dzięki obecnym kontraktom ok. 230 tys. m2 pow. magazynowej



Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Dekpol w ramach obecnie realizowanych kontraktów na budowę obiektów magazynowych dostarczy łącznie około 230 tys. m2 powierzchni użytkowej, podała spółka. Zgodnie z prognozą, cały segment generalnego wykonawstwa w 2018 r. zapewni grupie kapitałowej 540 mln zł przychodów ze sprzedaży.

"Dekpol w ramach usług generalnego wykonawstwa bardzo mocno angażuje się w realizację projektów magazynowych. Posiada w tym obszarze wysokie kompetencje. Grupa buduje obecnie kilkanaście obiektów, które dostarczą łącznie około 230 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. Dla porównania w zakresie projektów logistycznych Dekpol zakończył dotychczas przedsięwzięcia obejmujące razem 220 tys. m2 powierzchni użytkowej" - czytamy w komunikacie.

Najnowsze zlecenie realizowane jest przez Dekpol w miejscowości Kokotów. W systemie generalnego wykonawstwa "zaprojektuj i wybuduj" wykonywane są tam kompleksowe prace budowlane obejmujące obiekt magazynowo-biurowy o powierzchni ok. 40,4 tys. m2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Z kolei w Pruszczu Gdańskim powstaje magazyn wysokiego składowania o powierzchni użytkowej ok. 29 tys. m2. Grupa Dekpol w zakresie budowy parków logistycznych jest obecna także m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie oraz Siemianowicach Śląskich. Natomiast obiekty produkcyjno-magazynowe są wykonywane również dla klientów m.in. w Nowej Rudzie, Linowcu, Śliwicach, podano również.

Zgodnie z prognozą finansową, obroty segmentu generalnego wykonawstwa w 2018 roku wyniosą 540 mln zł i będą stanowiły 67% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy Dekpol. Coraz większy udział zapewnia realizacja kontraktów dotyczących obiektów kubaturowych, w tym głownie magazynów.

"Branża magazynowa rozwija się bardzo dynamicznie. Uczestniczymy w tym wzroście, realizując coraz więcej projektów dotyczących nowoczesnych powierzchni logistycznych. Posiadamy szerokie kompetencje, dzięki którym jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla deweloperów oraz przedsiębiorstw planujących własne inwestycje w tym zakresie" - powiedział wiceprezes Dekpolu Michał Skowron, cytowany w komunikacie.

Wszystkie prace są prowadzone na zlecenie inwestorów prywatnych. Głównym obszarem działalności pozostaje województwo pomorskie, gdzie znajduje się niemal 54% projektów, podsumowano.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. Dekpol miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

