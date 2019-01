Lotnisko w Szymanach chce mieć stałe przejście graniczne

Źródło: PAP

Do końca miesiąca zarząd portu lotniczego Olsztyn Mazury w Szymanach złoży do MSWiA wniosek o nadanie mu statusu lotniska ze stałym przejściem granicznym. W ocenie prezesa portu podniesie to atrakcyjność lotniska w Szymanach.