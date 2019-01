Energa rozwinie sieć ciepłowniczą w Kaliszu w I połowie 2019 r.





Warszawa, 22.01.2019 (ISBnews) - Energa Ciepło Kaliskie - spółka z Grupy Energa - planuje rozwinąć infrastrukturę ciepłowniczą i podłączy nowe obiekty do miejskiej sieci. Prace mają być zakończone w I połowie 2019 r., podała grupa.



"Rozbudowa sieci ciepłowniczej, na całym obszarze rewitalizowanego obecnie historycznego centrum Kalisza, nie tylko podniesie komfort życia mieszkańców miasta, lecz przede wszystkim zasadniczo zniweluje emisję szkodliwych dla ich zdrowia substancji, pochodzących z pieców węglowych" - powiedział prezes Energa Wytwarzanie Piotr Meler, cytowany w komunikacie.



Na początku stycznia zarząd Energa Ciepło Kaliskie spotkał się z przedstawicielami władz miasta Kalisza i kluczowych klientów na kolejną rundę rozmów na temat modernizacji sieci ciepłowniczej, wodociągowej, elektrycznej i gazowniczej. Do rozmów doszło z inicjatywy zarządu spółki i władz Kalisza. W rozmowach brali udział również przedstawiciele PGNiG i PWiK. Najważniejszym zagadnieniem, poruszanym podczas dyskusji, była rewitalizacja ulic: Śródmiejskiej, Piskorzewskiej i Zamkowej, usytuowanych w historycznym centrum miasta. Dzięki wykonanym pracom będzie możliwe podłączenie do miejskiego systemu ogrzewania kolejnych kamienic i budynków wielorodzinnych.



"W trakcie spotkania z władzami Kalisza uzgodniono, że realizacja poszczególnych przedsięwzięć, związanych z rewitalizowanym obszarem, powinna być zakończona do 30 czerwca 2019 roku. Do tego czasu, do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilanej ciepłem systemowym, Energa Ciepło Kaliskie przyłączy wszystkie nowe obiekty zainteresowane korzystaniem z tej sieci" - czytamy dalej.



"Energa Ciepło Kaliskie, korzystając z prac rewitalizacyjnych w rejonie Głównego Rynku, już od dwóch lat prowadzi rozbudowę sieci. Dzięki inwestycjom w zakresie dostosowania infrastruktury ciepłowniczej umiejscowionej pod powierzchnią poddanych rewitalizacji ulic z centrum Kalisza, zniknie kilkadziesiąt dymiących pieców" - dodał prezes Energa Ciepło Kaliskie Marek Bartczak.



Spółka podkreśla, że zainteresowanie podłączeniem do miejskiego ciepła jest znaczne. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię cieplną Energa Kogeneracja przygotowuje się do modernizacji źródeł wytwarzania ciepła. Temu celowi służyć ma także współpraca Energi Wytwarzanie z władzami Kalisza w zakresie możliwości wykorzystania w energetyce cieplnej wód geotermalnych zlokalizowanych w okolicach miasta, podano także.



