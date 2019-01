Ceny ropy lekko wzrosły na rynkach światowych



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews/ Superfund TFI) - Po wtorkowej przecenie, w środę rano widzimy lekkie odreagowanie na wykresie „czarnego złota". Kontrakty na baryłkę ropy West Texas Intermediate na giełdzie paliw NYMEX jest wyceniana po 53,10 dolarów. Z kolei notowane na londyńskiej giełdzie paliw ICE Futures Europe kontrakty na Brent kosztują 61,60 dolarów za baryłkę.

Kraje kartelu OPEC, które w grudniu ubiegłego roku umowę o zmniejszeniu dostaw ropy w I połowie 2019 r. o 1,2 mln baryłek dziennie, wywiązują się z podjętych założeń. Takie informacje docierają na rynek z nieoficjalnych źródeł. Warto podkreślić, że grupa przyjęła limity dostaw ropy dla poszczególnych krajów. Najmocniejsze cięcie podaży - bo o 0,5 mln baryłek dziennie - przypadło Arabii Saudyjskiej. A to już kolejne ograniczenie produkcji, ponieważ już w grudniu 2018 r. kartel ograniczył produkcję ropy najmocniej od niemal 2 lat.

Działania OPEC mogą jednak nie wystarczyć, by na stałe wesprzeć ceny „czarnego złota". Na rynku amerykańskim odnotowano bowiem kolejny rekord produkcji. W ostatnich tygodniowych wynikach odnotowano wydobycie na poziomie 11,9 miliona baryłek ropy dziennie, czyli wzrost aż o 200 tysięcy baryłek w porównaniu do poprzedniego odczytu. Co ciekawe, w tym samym czasie odnotowano silny spadek liczby aktywnych odwiertów w Stanach Zjednoczonych - było ich aż o 21 mniej niż tydzień wcześniej, wynika z raportu Baker Hughes. To pierwszy tak duży spadek od blisko 3 lat. Liczba aktywnych platform wiertniczych wciąż jest jednak o ponad 100 wyższa niż przed rokiem i wynosi obecnie 852.

Ponadto inwestorzy obawiają się, że rozmowy handlowe na linii USA-Chiny nie przyniosą pozytywnych rezultatów. W ostatnich dniach stycznia ma się odbyć spotkanie przedstawicieli obu krajów w Waszyngtonie. Jeśli w amerykańskiej stolicy nie dojdzie do złagodzenia napięć pomiędzy dwiema najpotężniejszymi gospodarkami świata, wówczas niepewność na światowych rynkach – w tym na rynku surowców – będzie podwyższona.

Paweł Grubiak - prezes zarządu, doradca inwestycyjny w Superfund TFI

(ISBnews/ Superfund TFI)