Solaris dostarczy 25 autobusów miejskich do Katowic za 22,85 mln zł



Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Solaris Bus & Coach podpisał z Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej (PKM) w Katowicach umowę na dostawę 25 niskopodłogowych autobusów miejskich, podała spółka. Podpoznański producent ma 330 dni na realizację zamówienia, co oznacza, że pierwsze autobusy dotrą na Śląsk w grudniu 2019 roku. Całkowita wartość podpisanego porozumienia wynosi 22,85 mln zł netto.

"Zamówione przez PKM Katowice autobusy to dwunastometrowe Solarisy Urbino 12 napędzane ekologicznym, spełniającym rygorystyczne normy czystości spalin silnikiem o mocy 220 kW. Będą one dodatkowo wyposażone w tzw. system zimnego startu, ułatwiający zapłon przy temperaturach sięgających -32 stopnie Celsjusza" - czytamy w komunikacie.

Na życzenie klienta producent z Bolechowa zamontuje w dostarczonych pojazdach kabinę kierowcy typu zamkniętego. Jest to rozwiązanie mające na celu zapewnienie optymalnego poziomu komfortu i bezpieczeństwa pracy kierujących pojazdem. Kolejnym zastosowanym rozwiązaniem, wydatnie podnoszącym poziom bezpieczeństwa wszystkich znajdujących się na pokładzie pasażerów, jest system gaszenia pożaru, podano również.

"Firma Solaris Bus & Coach S.A. współpracuje z katowickim PKM od 2002 roku. W tym czasie producent z Bolechowa dostarczył do Katowic blisko 140 pojazdów. Oprócz autobusów wykorzystujących tradycyjne źródło napędu wśród obecnych w Katowicach Solarisów możemy

znaleźć także dwa innowacyjne mobilne ambulanse do poboru krwi wykorzystywane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Pojazdy te są napędzane i zasilane wyłącznie energią elektryczną. Niedawno rozpoczęła się także realizacja dostawy dla PKM 5 bezemisyjnych przegubowych Solarisów Urbino 18 electric, w ramach kontraktu rozstrzygniętego w grudniu 2017 roku" - podsumowano.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

(ISBnews)