Premier do szwajcarskiego Davos, gdzie weźmie udział w Światowym Forum Ekonomicznym, przybył w środę po południu. Tego dnia spotkał się z szefową VISA Europe Charlotte Hogg oraz wiceprezesem AT&T Communications Karimem Antonio Lesiną. O tych spotkaniach poinformowała kancelaria premiera na Twitterze. Wieczorem szef rządu weźmie udział w kolacji z prezesem Goldman Sachs Davidem Solomonem.

"Rozmowy z przedstawicielami międzynarodowego biznesu – @ATT, @Visa – pozwalają spojrzeć na kwestię rozwoju polskiej gospodarki i eksportu naszych firm z zupełnie innej perspektywy. Jesteśmy coraz bardziej innowacyjni i konkurencyjni – to przynosi efekty" - napisał Mateusz Morawiecki na Twitterze.

Morawiecki po raz drugi uczestniczy w Forum jako szef rządu. Przed wylotem premier mówił, że pobyt w Davos będzie okazją do spotkań z szefami rządów, przedstawicielami największych instytucji rozwojowych i finansowych świata oraz przedsiębiorców. Celem tych rozmów - jak wskazał - będzie pokazywanie naszego modelu gospodarczego.

Na czwartek zaplanowano spotkanie szefa polskiego rządu m.in. z szefem firmy Apple Timem Cookiem, z także z premierami - Armenii Nikolem Paszynianem, Gruzji - Mamuką Bakhtadze oraz Czarnogóry - Dusko Markoviciem.

W Davos szef polskiego rządu ma zabrać głos w panelu "The New Impetus for Europe", w którym uczestniczyć będą także szefowie rządów Hiszpanii - Pedro Sanchez, Irlandii - Leo Varadkar oraz Holandii - Mark Rutte. Morawiecki weźmie również udział w nieformalnym spotkaniu liderów światowej gospodarki (IGWEL). (PAP)