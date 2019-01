Gospodarka 4.0 nazywana przez niektórych czwartą rewolucję przemysłową – po epoce maszyn parowych, masowej produkcji oraz automatyzacji oznacza integrację systemów cyfrowych z fizycznymi. Gospodarka 4.0 to Internet ludzi, rzeczy, usług i danych. Uczestnicy panelu zorganizowanego przez Bank Pekao podkreślali, że Polska jest dobrze przygotowana do wyzwań, które niesie Rewolucja 4.0.

Michał Krupiński, Prezes Banku Pekao S.A. we wstępie do debaty podkreślał, że Polska dzięki swojemu wysokiemu potencjałowi intelektualnemu jest wstanie dokonać przeskoku z tradycyjnego modelu gospodarki do nowoczesnej gospodarki cyfrowej. Dodał, że przeskok ten dokonał się już w usługach finansowych, gdyż banki z Polski oferują jedne z najnowocześniejszych rozwiązań mobilnych na świecie.

Moderator debaty, Henrik von Scheel uznawany przez Financial Times za jednego z wiodących autorytetów w zakresie strategii i konkurencyjności, powiedział że Polska posiada największy potencjał wzrostu w całej Europie.

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu zauważył, że Polacy chętnie korzystają z możliwości jakie niesie ze sobą rozwój nowych technologii. Podkreślił, że polski system bankowy reprezentowany w Davos przez Bank Pekao należy do najbardziej innowacyjnych na świecie. Można powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia z bardzo pozytywnym sprzężeniem pomiędzy twórcami nowych technologicznych rozwiązań, a konsumentami. Mamy potencjał żeby tworzyć innowacje, a także otwartość i gotowość aby z nich korzystać i w ten sposób przyczyniać się do dalszego rozwoju. Myślę, że jest to sytuacja stwarzające unikatowe warunki dla innowacji , której mogą nam z cała pewnością pozazdrościć inne kraje – dodał Prezydent Polski.

Profesor ekonomii Nouriel Roubini, który przewidział kryzys „Subprime” wskazał, że stoimy przed wyzwaniem, aby ta zglobalizowana, cyfrowa gospodarka była dobra dla wszystkich, a nie wyłącznie dla 20-30 procent populacji. Podkreślił przy tym, że właściwą odpowiedzią nie jest protekcjonizm, więcej barier w handlu, ale zapewnienie ludziom dobrej edukacji i niezbędnych umiejętności.

