Katowickie lotnisko jest pod względem przewozów towarowych liderem wśród polskich portów regionalnych.

Według Adamczyka ubiegłoroczny wynik lotniska Katowice w segmencie cargo jest o 4,2 proc. lepszy, niż rok wcześniej. Wszystkie frachtowce wykonały tam w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy łącznie 2664 startów i lądowań.

W 2016 r. zarządzające katowickim lotniskiem Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze uruchomiło w południowo-wschodniej części portu nową strefę aktywności logistycznej. Jej centralnym punktem stał się terminal towarowy o powierzchni 12 tys. m kw., sąsiaduje z nim płyta postojowa dla samolotów.

Pod koniec ub. roku zakończył się pierwszy etap rozbudowy płyty cargo. W jej zachodniej części powstało prawie 2,5 ha nowej nawierzchni lotniskowej z czterema stanowiskami dla samolotów wielkości Airbusa A320/Boeinga737. Równolegle ruszyły prace związane z podobnym powiększeniem płyty cargo na wschód. Ich zakończenie jest planowane w IV kw. br.

"Z perspektywy GTL, jako dostawcy i zarządzającego infrastrukturą lotniskową, realizowany przez nas projekt nowej strefy logistyczno-przemysłowej uważam za komercyjny sukces. Powierzchnie nowego terminalu cargo są praktycznie w 100 proc. wynajęte” - powiedział cytowany w komunikacie prezes GTL Artur Tomasik, wskazując też na wiążący się z tym wzrost zatrudnienia.

Jak zaznaczył, Towarzystwo prowadzi obecnie rozmowy z trzema dużymi podmiotami zainteresowanymi prowadzeniem działalności logistycznej w oparciu o infrastrukturę lotniska.

„Dzięki osiąganym od lat pozytywnym wynikom finansowym dysponujemy środkami, które pozwalają na dalsze inwestycje m.in. w obszarze cargo. Myślimy o budowie kolejnego terminalu. Ostateczną decyzję podejmiemy w momencie, gdy spełniony będzie warunek pełnej komercjalizacji planowanej nieruchomości” - zasygnalizował Tomasik.

W Katowicach obecni są najwięksi uczestnicy europejskiego rynku cargo lotniczego, realizujący regularne loty do swoich portów przeładunkowych: DHL Express do Lipska, UPS do Kolonii/Bonn, FedEx do Paryża i TNT do Liege. Z Katowic odbywają się też czarterowe rejsy frachtowe, a w razie potrzeby obsługiwane są mosty powietrzne - głównie dla branży automotive.

W efekcie katowickie lotnisko w Pyrzowicach od wielu lat jest liderem wśród polskich portów regionalnych w segmencie przewozów towarowych. W ub. roku lotnisko odnotowało też szybki wzrost w ruchu pasażerskim: obsłużyło blisko 4,84 mln pasażerów - o 24,3 proc. więcej niż w 2017 r., gdy łącznie obsłużono blisko 3,9 mln osób.

Z połączeń rozkładowych Katowice Airport skorzystało w ub. roku 2,85 mln podróżnych (wzrost rok do roku o 17,4 proc.), a z siatki połączeń czarterowych 1,97 mln osób (wzrost o 35,3 proc.). Po raz pierwszy w skali roku lotnisko przekroczyło w 2018 r. liczbę 40 tys. startów i lądowań - odbyło się tam 41 007 operacji lotniczych, o 6 282 więcej (o 18 proc.) niż w 2017 r.

Komentując statystyki ruchu pasażerskiego Katowice Airport za 2018 r., Tomasik zaznaczył, że branży lotniczej w ub. roku sprzyjała dobra koniunktura gospodarcza. Według wstępnych szacunków w tym roku ruch tam będzie rósł nieco wolniej; z siatki połączeń skorzysta o ok. 5 proc. pasażerów więcej niż 2018 r.

Z prowadzonych na katowickim lotnisku inwestycji, poza płytą postojową w strefie cargo, we wrześniu ub. roku rozpoczęła się rozbudowa parkingu nr 1, przed terminalami pasażerskimi. Powstanie na nim ponad 600 nowych miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi i nowym układem wyjazdowym z systemem sześciu bramek. W tym roku rozpocznie się też przebudowa i rozbudowa terminalu pasażerskiego B.

W pierwszym półroczu br. GTL zamierza rozpocząć prace koncepcyjne związane z budową całkowicie niezależnego, wyposażonego w rękawy terminalu pasażerskiego. Pozwolą one określić ostateczną skalę inwestycji związanych z rozwojem infrastruktury terminalowej.

Zarządca katowickiego lotniska chce też w najbliższych latach przeprowadzić projekty, takie jak: nowa strażnica Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, rozbudowa bazy obsługi technicznej, centralna wartownia, baza paliwowa, rozbudowa terminalu cargo. Nadal zwiększana ma być liczba stanowisk postojowych samolotów.

Na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w południowo-wschodniej części portu wyposażana jest nowa wieża kontroli. GTL razem z PAŻP prowadzi też prace nad uzbrojeniem w system ILS CAT I zachodniego, pomocniczego podejścia do drogi startowej.(PAP)

autor: Mateusz Babak