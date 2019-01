Jak poinformował w piątek URE, PGNiG OD - największy sprzedawca gazu w Polsce - wnioskowało o wzrost cen gazu w taryfie na 2019 r. o 2,5 proc., argumentując to rosnącymi kosztami zakupu gazu na Towarowej Giełdzie Energii. Taryfa na tym poziomie została zatwierdzona przez Prezesa URE.

Z kolei stawki PSG – spółki z grupy PGNiG, największego krajowego dystrybutora dostarczającego gaz do prawie 7 mln odbiorców - spadają średnio o 5 proc. dla wszystkich rodzajów paliwa gazowego. Obniżenie stawek opłat dystrybucyjnych jest konsekwencją m.in. wzrostu ilości dystrybuowanego przez Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) gazu.

Z przedstawionych przez URE danych wynika, że w rezultacie rachunki różnych grup odbiorców z sektora gospodarstw domowych nie zmienią się w 2019 r. więcej niż o 0,76 proc.

Jak poinformował URE, spadek opłat nie zagraża realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorstwo projektów inwestycyjnych, które obejmują m.in. rozbudowę systemu dystrybucyjnego i gazyfikację „białych plam” na mapie Polski. Z drugiej strony regulator ocenił, że obniżka opłat da możliwość skorzystania odbiorcom tej spółki z bardzo dobrych wyników finansowych osiąganych przez PSG w ostatnich latach.

W ocenie URE w końcowym rozrachunku wzrost cen gazu zostanie zneutralizowany spadkiem opłat dystrybucyjnych. W efekcie łączne płatności za gaz dla odbiorców w gospodarstwach domowych, dla średnich poziomów zużycia w kraju, pozostaną na poziomie zbliżonym do dotychczasowego.

"Mimo że ceny gazu w taryfie na 2019 r. wzrastają to i tak będą one niższe o ok. 11 proc. niż w 2015 r." - podkreślił, cytowany w komunikacie, Prezes URE Maciej Bando. Urząd przypomniał, że po 2015 r. kilkukrotnie zatwierdzał bowiem obniżki cen paliwa gazowego.

Jak przypomniał Urząd, o terminie wprowadzenia taryfy w życie decydują przedsiębiorstwa, przy czym najwcześniej nowe ceny mogą zostać wprowadzone po 14, a najpóźniej po 45 dniach od opublikowania decyzji Prezesa URE. Regulator oczekuje, że przedsiębiorstwa nie będą zwlekać z wprowadzeniem w życie korzystnych dla konsumentów zmian. Obie taryfy zostały zatwierdzone na okres do 31 grudnia 2019 r.

>>> Czytaj też: Czerwińska apeluje: Nie przychodźcie z PIT-ami do urzędów skarbowych