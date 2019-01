Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,75 proc. do 24 737,20 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,29 proc. do 7164,86 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,85 proc. do 2664,76 pkt.

Indeks Dow Jones zanotował piąty z rzędu wzrostowy tydzień. Wcześniej przeszedł on przez okres mocnych spadków, które zepchnęły go z historycznych szczytów o ponad 20 proc.

Ze spółek drożały firmy technologiczne, w tym Amazon, Apple, Alphabet i Facebook. Inwestorzy w obliczu szans na zakończenie zawieszenia rządu ponownie chętnie akceptują ryzyko.

Amerykański koncern technologiczny Intel opublikował wyższy od oczekiwań analityków zysk na akcję za czwarty kwartał 2018 roku, ale niższe od prognoz były przychody. Zysk na akcję Intela z wyłączeniem pewnych zdarzeń jednorazowych wyniósł w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku 1,28 USD, podczas gdy rynek oczekiwał 1,22 USD na akcję.

Przychody spółki wyniosły 18,66 mld USD, wobec oczekiwanych przez analityków 19,01 mld USD.

Intel zwrócił uwagę w komentarzu, że przychody firmy były wyższe niż rok wcześniej o 9 proc. Inwestorów te wyjaśnienia nie przekonały i na początku handlu pozasesyjnego akcje Intela taniały o 7 proc. Jednym z powodów negatywnej reakcji na wyniki może mieć brak "stałego" prezesa spółki. Brian Krzanich, poprzedni szef Intela, został zmuszony do ustąpienia przed siedmioma miesiącami. W jego miejsce tymczasowym prezesem został Bob Swan, kierujący finansami Intela.

Po publikacji gorszych od konsensusu wyników akcje Intela podczas piątkowej sesji spadają około 7 proc.

Po lepszych od oczekiwań wynikach kwartalnych rosły akcje sieci kawiarni Starbucks. Przychody spółki w pierwszym kwartale nowego roku fiskalnego wzrosły o 9 proc.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że doszedł do porozumienia z Kongresem, które ma umożliwić wznowienie na trzy tygodnie (do 15 lutego) działań rządu federalnego. Zapowiedział, że podpisze ustawę w tej sprawie.

"Jestem bardzo dumny, że ogłaszam dziś, iż osiągnęliśmy porozumienie, by zakończyć shutdown i wznowić (działanie) rządu federalnego" - ogłosił prezydent w Białym Domu.

Wcześniej o porozumieniu Trumpa z przywódcami Kongresu USA z informował "Washington Post".

W piątek mija 35 dzień najdłuższego w historii Stanów Zjednoczonych częściowego zawieszenia działania rządu federalnego USA (shutdown).

W połowie przyszłego tygodnia w Waszyngtonie odbędą się rozmowy handlowe przedstawicieli USA i Chin.

Amerykański sekretarz ds. handlu, Wilbur Ross, powiedział w CNBC, że USA jest "wiele mil" od podpisania umowy z Chinami, a Waszyngton i Pekin mają jeszcze przed sobą "do rozwiązania wiele kwestii", ale już w wypowiedzi dla Bloomberg TV stwierdził, że obie strony są skore do zakończenia wojny handlowej. (PAP)