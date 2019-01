Energetyka na hektarach gruntów przechowuje olbrzymie ilości żużli, popiołów i gipsu czyli pozostałości ze spalania węgla. W tym roku zakłady będą musiały wprowadzić monitoring odpadów i skrócić czas ich magazynowania. To wymóg, jaki wprowadzano w odpowiedzi na ubiegłoroczne pożary składowisk. To nic, że problem pożarów dotyczył zupełnie innego sektora, gdzie najczęściej przedsiębiorcom kończył się 3-letni okres magazynowania śmieci. Podobnie jak inne zakłady przemysłowe, energetyka została objęta regulacjami "przy okazji". Ale za to, jako jeden z czołowych producentów odpadów, może zapłacić najwięcej.

Gdzie trafiają odpady energetyczne

Pod nowe przepisy podpada około setka składowisk i magazynów elektrowni węglowych, o łącznej powierzchni 3-4 tysiąca hektarów. Energetyka rocznie wytwarza ok. 18 mln ubocznych produktów spalania. Co najbardziej ją zaboli?

Krótszy czas magazynowania - ma być rok zamiast trzech lat. To wymaga zmiany całego systemu gospodarowania żużlami i popiołami, w tym przebudowy składowisk i magazynów. Elektrownie węgla kamiennego magazynują odpady ze spalania transportowane hydraulicznie (na mokro), które potem zbywane na rynku, np. do budowy nasypów, dróg czy mostów.

Kolejny wymóg - monitoring. Przy hektarach do obserwowania i konieczności posiadania wyraźnego zapisu z kamer wydatki liczne będą w milionach złotych. Do tego dochodzi biurokracja (jak zaświadczenia członków zarządów, rad nadzorczych, prokurentów udziałowców za ostatnich 10 lat o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku), zabezpieczanie roszczeń i ryzyko zawieszania postępowań w sprawie zmian pozwoleń zintegrowanych. W sumie koszty branża szacowała w ubiegłym roku nawet na 0,8-1 mld zł.

Przepisy o szerokim spektrum rażenia

Przeciwpożarowe przepisy w ustawie o odpadach przyjęto w rekordowo szybkim tempie. Ale potrzebne jest też rozporządzenie regulujące monitoring. Tu prace utknęły. Spłynęła lawina uwag od hutników, górników, energetyków, kolejarzy, sektora chemicznego, kolejowego, odpadowego.

