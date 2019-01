OT Logistics przedłużył spłatę kredytów w BGŻ BNP Parbibas i mBank do 15 II



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - OT Logistics przedłużył termin spłaty kredytów udzielonych przez BGŻ BNP Paribas (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska) i mBank do 15 lutego, wynikami komunikatu spółki.

"Ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenie terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas (jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska) oraz umowy o linię wieloproduktową 'umbrella wieloproduktowa' na kwotę 48,15 mln zł zawartej przez spółkę z mBank. Tym samym termin spłaty [...] został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.- czytamy w komunikacie.

Spółka zawarła kolejne aneksy dotyczące udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego spółce na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej do 15 lutego 2019 r., podano także.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2017 r. miała 867 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)