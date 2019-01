Ferrum ma umowę z Isoplus na dostawę rur o wartości 51,7 mln zł



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Ferrum podpisało umowę na dostawę rur stalowych dla austriackiej grupy Isoplus o wartości 51,7 mln zł, podała spółka. Całość umowy ma być zrealizowana w tym roku. Katowicka spółka w ramach trzech umów ramowych dostarczy rury do Austrii, Niemiec i na Węgry.

"Zgodnie z zapowiedzią Ferrum wraca na rynek. Ten rok będzie dla naszej spółki przełomowy. Startujemy w wielu przetargach, jestem pewien, że umowa z Isoplus to tylko początek dobrych wiadomości. Dzięki akcjonariuszom mamy zapewnione finansowanie. Niedawno podpisaliśmy także umowę kredytową z PKO BP na 61 mln zł. Dysponujemy wystarczającymi mocami produkcyjnymi, aby bić się o największe krajowe kontrakty. Wracamy ponadto na rynek ciepłowniczy" - powiedział prezes Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Prezes podkreślił, że dzięki oddłużeniu i dokapitalizowaniu Ferrum może samodzielnie startować w przetargach. Dzięki uruchomionej w zeszłym roku najnowocześniejszej w Polsce linii do produkcji rur spiralnie spawanych oraz własnej izolarni może też z powodzeniem konkurować o publiczne kontrakty np. w ramach przetargów Gaz-Systemu, podano także.

"Jesteśmy przygotowani technologicznie i kapitałowo na realizację kontraktów o wartości setek milionów złotych. Nie ukrywam, że chcemy powalczyć o umowy na dostawę rur z Gaz-Systemu. W najbliższych latach szacowana wartość przetargów to około 3 mld zł. Mamy nadzieję na pozyskanie dużej części tych zamówień" - dodał Kasprzycki.

Dzięki umowie ramowej z Gaz-Systemem Ferrum mogłoby zapewnić sobie rynek zbytu na około 8 lat. Spółka stara się ponadto o nowe kontrakty na rynku offshore dla górnictwa, ropy czy petrochemii, wskazano.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)