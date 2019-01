"Piloci współpracujący z LOT-em za pośrednictwem spółki LOT Crew (na umowach B2B - PAP) otrzymają podwyżki wynagrodzeń oraz zostaną objęci programem premiowym opartym o wskaźnik punktualności. Tym samym budżet wynagrodzeń pilotów w LOT Crew wzrośnie średnio o 14 proc. Nowe stawki wynagrodzeń będą obowiązywały od początku roku, czyli od 1 stycznia 2019 r." - poinformowano w komunikacie.

Jak dodano, wzrostem wynagrodzeń zostaną objęci: kapitanowie i pierwsi oficerowie samolotów Boeing 787 Dreamliner i Bombardier Q400 oraz kapitanowie Boeingów 737 i Embraerów.

Ponadto, wszyscy piloci zostaną objęci programem premiowym opartym o kluczowy z perspektywy pasażerów wskaźnik punktualności. "Jest to program zbudowany na założeniach analogicznych do tych, jakie LOT zaproponował pilotom etatowym. Wartość premii będzie uzależniona od pozycji LOT-u w rankingu punktualności wobec konkurencyjnych linii lotniczych. Maksymalna możliwa do uzyskania roczna premia będzie wynosiła 8 tys. zł w przypadku pierwszego oficera i 12 tys. zł w przypadku kapitana" - czytamy.

Jak przekazano, ze spółką LOT Crew współpracuje około 400 pilotów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy LOT Crew nawiązało współpracę z 150 pilotami, w tym samym czasie rozwiązane zostały umowy z 15 osobami. Do końca 2019 r. LOT Crew zamierza pozyskać dodatkowych 200 pilotów, a do 2025 r. przewiduje zwiększyć ich liczbę o ponad 1000 osób.

"Odbyliśmy konstruktywne spotkania z pilotami współpracującymi z LOT Crew, wsłuchaliśmy się w ich opinie i oczekiwania, a następnie wspólnie z LOT-em przygotowaliśmy ofertę, która dostosowana jest do tych oczekiwań i obecnych możliwości finansowych LOT-u. Oferta w takim kształcie została zaprezentowana pilotom w ubiegły piątek. Dzięki nowym stawkom już od początku 2019 roku nasza oferta skierowana do obecnych i przyszłych pilotów chcących związać swoją karierę z narodowym przewoźnikiem staje się bardziej konkurencyjna na lotniczym rynku pracy" - powiedział cytowany w komunikacie prezes LOT Crew Jerzy Makula.

16 stycznia Zarząd PLL LOT złożył pilotom i stewardesom zatrudnionym na umowę o pracę ofertę podwyżek w średniej wysokości 14 proc. W praktyce oznacza to, w zależności od zaszeregowania stanowiska i stażu pracy danego pracownika, wzrost wynagrodzeń miesięcznych wynosi od około 550 zł (brutto - PAP) do 1700 zł dla stewardes i od około 1600 zł do 6300 zł dla pilotów. Pracodawca zaoferował zwiększenie wynagrodzeń zarówno części stałej jak i zmiennej. Zgodnie z złożeniami około 70 proc. zaproponowanego budżetu zostałoby przeznaczone na wzrost wynagrodzeń, a około 30 proc. na wzmocnienie systemu premiowego.

Przyjęcie tych propozycji wymaga zgody związków zawodowych. Spółka prowadzi w tej sprawie rozmowy ze związkowcami od początku listopada 2018 r.

LOT jest częścią Polskiej Grupy Lotniczej, gdzie 100 proc. udziałów ma Skarb Państwa. Nadzór nad PGL sprawuje Prezes Rady Ministrów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta