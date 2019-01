Forte miało wstępnie 297 mln zł przychodów i 32,9 mln zł EBITDA w IV kw. 2018r.



Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Fabryki Mebli 'Forte' miały ok. 297 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w IV kwartale 2018 r. wobec 292 mln zł rok wcześniej i 32,9 mln zł EBITDA w porównaniu do 25,4 mln zł w IV kwartale 2017 roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w IV kwartale 2018 r. wyniosła 297 mln zł (w tym 15 mln zł ze sprzedaży płyty wiórowej), w stosunku do 292 mln zł w analogicznym okresie roku 2017. W skali dwunastu miesięcy 2018 roku, szacunkowa wartość skonsolidowanych obrotów wyniosła 1 107 mln zł (w tym 29 mln zł ze sprzedaży płyty wiórowej), w porównaniu do 1 096 mln zł osiągniętych w ciągu dwunastu miesięcy 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT za IV kwartał 2018 r. wyniosła 19,4 mln zł, w porównaniu do 18 mln zł rok wcześniej. W całym 2018 r. szacunkowa wartość wyniku EBIT wyniosła 72,9 mln zł w porównaniu do 98,6 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017.

Natomiast szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBITDA za IV kwartał 2018 r. wyniosła 32,9 mln zł, w porównaniu do 25,4 mln zł w IV kwartale 2017 roku. W skali czterech kwartałów 2018 roku, szacunkowa wartość wyniku EBITDA wyniosła 118,2 mln zł w porównaniu do 125,6 mln zł osiągniętych w takim samym okresie roku 2017, podano także.

"Komentując przedstawione wyniki, zarząd emitenta informuje, że pomimo wciąż niezadowalającego poziomu sprzedaży w październiku 2018 r., obroty na podstawowej działalności tj. produkcja i sprzedaż mebli w IV kwartale 2018 r. były tylko o 3,5 % niższe, niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie, dzięki stopniowej stabilizacji produkcji płyty wiórowej w Tanne Sp. z o. o., udało się zwiększyć sprzedaż nadwyżek produkcyjnych płyty (powyżej własnych potrzeb Forte) do poziomu 15 mln zł w samym IV kwartale 2018 r.. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na utrzymujące się niskie ceny na rynku płyty surowej, spółka wciąż jeszcze nie osiąga na tych produktach istotnej marży" - skomentowano w raporcie.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1 107 mln zł skonsolidowanych przychodów.

