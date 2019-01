Jak zaznaczono, spodziewany wzrost gospodarczy w 2019 roku spadłby z obecnego poziomu 4,2 proc. do ledwie 2,7 proc. (-1,5 pkt proc.), a także poniżej 1 proc. w 2020 roku (-2,75 pkt proc. wobec obecnej prognozy 3,6 proc.)

Jednocześnie podkreślono, że niewielka nadwyżka budżetowa spodziewana w 2020 roku zamieniłaby się w deficyt ze względu na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem kraju do nowej rzeczywistości po brexicie.

Jak dodano, spodziewana liczba osób mających stałe zatrudnienie wzrośnie do 2023 roku o ok. 178 tys., ale to ok. 55 tys. mniej niż według obecnej prognozy.

Minister finansów Paschal Donohoe zaznaczył, że "te szacunki mogą nie ujmować całego wpływu (brexitu) i wyliczenia mogą okazać się konserwatywne".

Polityk dodał, że szczególnie boleśnie konsekwencje wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia odczułyby małe i średnie przedsiębiorstwa oraz sektory rolniczy i spożywczy.

Wcześniej podobne ostrzeżenie wydał także irlandzki bank centralny, który wskazał w piątek, że bezumowny brexit mógłby zmniejszyć wzrost PKB o 4 pkt proc. w pierwszym roku i nawet do 6 pkt proc. w ciągu najbliższej dekady.

