Ultimate Games pozyskał 3 mln zł z emisji, chce przejść na rynek główny w br.



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Ultimate Games pozyskał z emisji akcji ok. 3 mln zł na dalszy rozwój, podała spółka. W tym roku planowany jest debiut spółki na głównym parkiecie GPW.

Pozyskane finansowanie pozwoli na zwiększenie skali działalności spółki. W 2019 r. Ultimate Games zamierza wydać ponad 50 gier, zarówno nowych, jak i portów wydanych już produkcji na nowe platformy. Kluczowe tytuły powinny zadebiutować w II półroczu 2019 roku i właśnie wtedy powinien być dostrzegalny istotny wzrost wyników finansowych spółki, podano.

"Bardzo się cieszymy, że inwestorzy instytucjonalni doceniają naszą spółkę. Zależy nam na budowie stabilnego akcjonariatu, co zapewni mocną pozycję rynkową spółki w dłuższym terminie. Spełnienie wymogu o rozproszeniu akcjonariatu otwiera nam również drogę do przejścia na główny rynek GPW jeszcze w tym roku" - powiedział CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki, cytowany w komunikacie.

Według wstępnych szacunków Ultimate Games w 2018 r. zarobił ponad 2 mln zł netto przy przychodach rzędu 4,7 mln zł. Od początku działalności model biznesowy spółki zakłada produkcję oraz dystrybucję dużej ilości niskobudżetowych, a zarazem wysokomarżowych gier na różne platformy, przypomniano.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)