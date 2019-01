Infoscan zmienił model sprzedaży, jego spółka ma status podmiotu leczniczego



Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - ScanLink Medical, spółka z Grupy Infoscan, uzyskał status podmiotu leczniczego. Nowy model sprzedaży, który wprowadził Infoscan ma ułatwić współpracę z klinikami medycznymi oraz producentami sprzętu do terapii, podała spółka.

Wpis ScanLink Medical do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą oznacza, że Grupa Infoscan będzie mogła oferować nowe usługi. Dotąd Infoscan dostarczał jedynie techniczny raport z badania bezdechu sennego, teraz Grupa może oferować pełny opis medyczny z konkretnymi rozwiązaniami terapeutycznymi.

Nowy model ma ułatwić współpracę z klinikami medycznymi oraz producentami sprzętu do terapii. W tym zakresie spółka podjęła już współpracę z kliniką dentystyczną Dentalux. Infoscan ma również listy intencyjne z firmą ResMed Polska, która wchodzi w skład grupy kapitałowej ResMed Inc, globalnego producenta wyrobów medycznych do terapii zaburzeń oddychania podczas snu. Wspólnie firmy zaproponują pacjentom cierpiącym na bezdech senny możliwość skorzystania z pełnej ścieżki diagnostycznej i terapeutycznej w prosty i łatwy sposób, podano.

"Od momentu gdy dołączyłem do spółki i po rozmowach ze środowiskiem medycznym, zauważyłem potrzebę zmiany modelu sprzedaży Infoscan w Polsce. Stąd decyzja o uruchomieniu własnego podmiotu medycznego, który jest odpowiedzą na potrzeby branży w Polsce. W ostatnich kilku miesiącach prowadziliśmy szereg rozmów z klinikami medycznymi, które, mam nadzieję, w najbliższym czasie zaowocują kolejnymi umowami. Dzięki zmianie podejścia liczymy na istotny wzrost liczby badań przeprowadzonych przez Infoscan w Polsce" - powiedział prezes Tomasz Nowowiejski, cytowany w komunikacie.

Polska to tylko jeden z kierunków, na którym spółka chce rozwijać sprzedaż.

"Największym na świecie rynkiem diagnostyki bezdechu sennego są USA, dlatego kontynuujemy prace związane z certyfikacją FDA i przygotowujemy się do wejścia na ten rynek. Istotną sprzedaż za granicą zaczniemy generować jednak na innych kierunkach. Jesteśmy po pierwszych komercyjnych badaniach w Azji Płd.-Wschodniej i nasz lokalny partner jest już przygotowany do uruchomienia sprzedaży na szerszą skalę w Filipinach, Malezji oraz Indonezji. Z kolei w Europie jesteśmy w fazie zaawansowanych negocjacji warunków umowy na sprzedaż naszych urządzeń na rynek francuski. Oczekujemy, że w tym kwartale zrealizujemy pierwsze zamówienie we Francji w ramach tego kontraktu" - podsumował Nowowiejski.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)