Qumak szuka inwestora dla spółki zależnej Qumak Professional Services



Warszawa, 31.01.2019 (ISBnews) - Qumak zaprasza inwestorów do składania ofert obejmujących nabycie należących do niego udziałów Qumak Professional Services, podała spółka.

„W ramach prowadzonego przez Qumak przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services, podjął decyzję o przystąpieniu do rozpoczęcia procedury mającej na celu pozyskanie inwestora, który obejmie należące do Qumak udziały (10 udziałów) w spółce QPS. W związku z powyższym zarząd zaprasza zainteresowanych inwestorów do składania ofert obejmujących nabycie udziałów należących do emitenta" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd zawiadamia, że nie podjął decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej dla spółki zależnej, nie ma pewności czy i kiedy taką decyzję podejmie oraz, czy ewentualna transakcja zostanie sfinalizowana, podano także.

„Podejmując decyzje w przedmiotowej sprawie zarząd będzie miał na względzie interes spółki zależnej QPS, jej sprawne dokapitalizowanie w celu dalszego działania i rozwoju oraz dobro wierzycieli emitenta" - czytamy dalej.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)