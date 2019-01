"Przewidywane są prace modernizacyjne na linii Chabówka - Nowy Sącz tutaj koszt będzie wynosił 3 mld zł. Etap realizacji jest przewidziany na lata 2020 - 2023" - powiedział Wild.

Dodał, że w kolejnej perspektywie unijnej prace budowlane obejmą budowę nowej linii Podłęże - Szczyrzyc i Tymbark - Mszana Dolna. "Tutaj mówimy o kosztach sięgających 4 mld zł" - stwierdził wiceminister.

Inwestycja "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice na południowy wschód od Krakowa i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Zrealizowanie inwestycji spowoduje, że z Krakowa do Nowego Sącza najszybszy pociąg przejedzie w godzinę. Obecnie przejazd pociągiem z Krakowa do Nowego Sącza zabiera od 2 godzin 45 min. do 3 godzin 45 min.

Inwestycja skróci też radykalnie czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego. Wyniesie on około 1 godz. 40 minut zamiast 3 godzin 30 min. obecnie.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski