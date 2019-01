Minister zaznaczył, że już drugi rok z rzędu tempo wzrostu PKB oscyluje „w okolicach” 5 proc. i, że jest to jeden z najlepszych wyników w UE. Dodał, że udało się poprawić wyniki z 2017 roku mimo, że w 2018 roku gospodarka europejska hamowała.

Według wstępnych szacunków, PKB w strefie euro wzrósł w 2018 r. o 1,8 proc., a w całej UE o 1,9 proc. Według danych Eurostatu w 2017 roku, zarówno w strefie euro, jak i średnio w UE, wzrost PKB wyniósł 2,4 proc.

Minister zauważył, że dobrą kondycję naszej gospodarki potwierdzają też grudniowe dane Eurostatu na temat stopy bezrobocia. Przypomniał, że w UE są tylko dwa kraje, w których bezrobocie jest niższe - Czechy i Niemcy.

Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego - jak twierdzi - pozostał popyt krajowy, który w 2018 r. zwiększył się realnie o 5,3 proc., czyli o 0,2 pkt. proc. powyżej tempa wzrostu PKB. Dodał, że do wzrostu przyczyniło się też ożywienie inwestycyjne. "Idealny byłby dwucyfrowy wzrost inwestycji, ale wynik jest dużo lepszy niż w 2017 roku (wzrost o 7,3 proc. w 2018 r. wobec 3,9 proc. w 2017 r.) - wskazał. Dodał, że w ostatnich dwóch latach obserwujemy wyraźną poprawę, jeśli chodzi o udział inwestycji we wzrost PKB: o ile jeszcze w 2016 r. był on ujemny (-1,6 pkt. proc.), to w 2017 r. był dodatni i wynosił 0,7 pkt. proc., a w 2018 r. wyraźnie się zwiększył(do 1,3 pkt. proc.).

Zaznaczył, że jest to szczególnie istotne, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno rolę, jaką Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przypisuje aktywności inwestycyjnej, jak i z punktu widzenia aktywizacji innych silników wzrostu gospodarczego.

Podkreślił, że Polska w 2019 roku pozostanie jednym z liderów wzrostu w UE, mimo łagodnego spowolnienia wzrostu do około 3,8 proc., które w kontekście danych gospodarczych innych krajów, wydaje się nieuniknione. "PKB w IV kwartale urósł o 4,8 proc, więc pierwsze symptomy tego spowolnienia już widać, choć na razie są one nieznaczne" - powiedział.

Dodał, że spowolnienie wzrostu w całej UE jest faktem od dłuższego czasu: potwierdza je wiele badań dotyczących koniunktury, nastrojów konsumentów i biznesu z ostatnich miesięcy. Powiedział, że motorem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2019 roku pozostanie konsumpcja.

