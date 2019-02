Tauron uruchomił program KPT ScaleUp dla start-upów



Warszawa, 04.02.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia uruchomił program KPT ScaleUp, w którym poszukuje chętnych do współpracy młodych firm, aktywnych w obszarach projektowania inteligentnej energetyki domowej, zastosowań internetu rzeczy w smart city i przemyśle 4.0, podała spółka. Start-upy mogą otrzymać grant w wysokości 200 tys. zł i możliwość pilotażu w Tauronie. Program realizowany jest we współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym (KPT).

"Energetyczny koncern liczy, że współpraca ze startupami pozwoli zidentyfikować nowe technologie, produkty czy usługi, które usprawnią działalność firmy, a tym samym przyniosą oszczędności lub nawet nowe linie przychodów" - czytamy w komunikacie.

Celem programu są wdrożenia innowacji przemysłowych rozwijanych przez młode firmy u dużych klientów, by przyspieszyć rozwój startupu i ułatwić mu zwiększenie skali działania. Program realizowany jest we współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, które są odbiorcami nowych technologii.

"Zdecydowaliśmy sięgnąć kolejny raz po narzędzie jakiem jest ScaleUp. Wyniki programu Pilot Maker pokazały nam, że jest to świetny sposób na znajdowanie biznesowych, szybko wdrażalnych rozwiązań, bazując na filozofii open innovation. Tym razem szukamy rozwiązań z obszaru smart city, smart home, industry 4.0 oraz inteligentnych sieci dystrybucyjnych, czyli szeroko rozumianą digitalizację. Chcielibyśmy w ten sposób wzmocnić jeden z kluczowych i horyzontalnych obszarów wskazanych w Strategicznej Agendzie Badawczej" - powiedział wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

Tauron w programie będzie poszukiwał m.in. startupów posiadających perspektywiczne rozwiązania dotyczące zastosowania technologii Internetu rzeczy (komunikacja, sensory, analityka) dla domu, czy też zarządzania wieloma komponentami infrastruktury miejskiej, energetycznej, ciepłowniczej i innych mediów jako elementu nowych usług.

Efektem rozpoczętego pod koniec 2016 r. programu Pilot Maker jest m.in nawiązanie dwustronnej współpracy i testowanie rozwiązań przygotowanych przez startupy w większej skali. Strony podjęły wspólne prace nad rozwiązaniami takimi jak rozwój narzędzi do interaktywnej komunikacji z klientami Tauron w przestrzeni www, rozwiązań służących do automatycznej analizy obrazu sieci energetycznych, pozwalających na lokalizację usterek i anomalii na obiektach liniowych czy dedykowanym rozwiązaniem zdalnego odczytu komunalnych liczników energii elektrycznej.

"Na uczestników czeka 6-miesięczny program akceleracyjny, dopasowany do ich potrzeb, z udziałem najlepszych ekspertów technologicznych i biznesowych. Każda młoda spółka może liczyć na usługi doradcze i mentorskie o wartości do 50 tys. zł, a także na grant w wysokości do 200 tys. zł. Taka kwota wystarczy m.in. na przetestowanie produktu i dostosowanie go do potrzeb odbiorców" - podano także.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)