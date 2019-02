"KSI ZUS należy do dziesięciu największych na świecie systemów IT - obsługuje około 24 mln obywateli, przetwarza 900 mln dokumentów w skali roku i operuje na 140 TB danych. Aby pomóc chronić dane klientów i zapewnić zgodność z nowymi regulacjami, w tym RODO, ZUS wybrał system IBM z14, który oferuje pełne szyfrowanie danych i może przetwarzać 850 mln w pełni szyfrowanych transakcji dziennie" - czytamy w komunikacie.



"Priorytetami są dla nas zarówno wiarygodność, stabilność i bezpieczeństwo systemu ZUS jak również akceptowalny poziom kosztowy. Dzięki umowie wiążącej oba podmioty w ciągu kolejnych czterech lat możliwa będzie dalsza efektywna współpraca z IBM, jak również rozbudowa systemu" - podkreślił członek zarządu ZUS ds. informatycznych Krzysztof Dyki, cytowany w komunikacie.



Podkreślił, że w ciągu ostatnich dwóch dekad wyzwania związane ze sprawnym funkcjonowaniem systemu informatycznego w ZUS znacznie się zmieniły.



"Wzrosła ilość danych ubezpieczonych i płatników, zapotrzebowanie na moce obliczeniowe oraz zmieniły się standardy ochrony danych przed atakami. Jednak pomimo upływu lat niezmiennie priorytetami są dla nas wiarygodność, stabilność i bezpieczeństwo, które powierzamy najnowszej technologii IBM Z" - wskazał Dyki.



Zakup przez ZUS najnowszej wersji platformy IBM Z to istotne wzmocnienie dla obecnego systemu emerytalnego w Polsce. Dzięki nowej inwestycji KSI staje się nowocześniejszy oraz poprawia się jakość obsługi klientów. Oparty na platformie IBM Z system KSI korzysta na co dzień z 300 aplikacji, a najnowsza wersja platformy IBM z 14 wyróżnia się 35% większą zdolnością przetwarzania danych i trzykrotnie większą pamięcią niż poprzednie jej generacje, podano w materiale.



"Cieszymy się z dalszej współpracy z ZUS w obszarze optymalizacji i uproszczenia działań operacyjnych. IBM Z oferuje obecnie najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa, pełne szyfrowanie i efektywność kosztową. Efektywność kosztowa tego rozwiązania polega na tym, że jego koszt przy zastosowaniu zbliżonych obciążeń to zaledwie 6% wydatków na podobne systemy szyfrujące" - powiedział dyrektor generalny IBM Polska i Kraje Bałtyckie Jarosław Szymczuk, cytowany w komunikacie.



IBM to światowy lider w obszarze oprogramowania, usług i technologii dla biznesu opartych o sztuczną inteligencję, dostępnych w chmurze. Firma jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.