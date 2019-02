Źródło: PAP

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła we wtorek, że Berlin potrzebuje gwarancji bezpieczeństwa danych, nim dopuści Huawei do budowy sieci 5G w Niemczech. Konieczność ochrony bezpieczeństwa podkreślił również we wtorek minister gospodarki Peter Altmaier.