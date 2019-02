"Chopin Airport Development Sp. z o.o. znajduje się w dobrej kondycji finansowej, a w latach 2015-2017 osiągała zysk netto odpowiednio w wysokości 1,1 mln zł, 1,8 mln zł oraz 4,4 mln zł. Wartość księgowa posiadanych przez tę spółkę nieruchomości, według stanu na koniec 2018 r., wyniosła około 350 mln zł. Wyniki finansowe poszczególnych hoteli stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa" - wskazał minister w odpowiedzi na interpelację posła Piotra Misiło.

Pod koniec grudnia ub.r. Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" przekazało udziały spółki Chopin Airport Development na rzecz Skarbu Państwa. 21 stycznia br. w KRS zarejestrowana została pod nową nazwą Polski Holding Hotelowy.

Rzeczniczka PHH Magdalena Szefernaker poinformowała PAP, że na razie nie są znane wyniki spółki za 2018 rok. "Należy jednak podkreślić, że w 2018 r. spółka otworzyła dwa hotele: pięciogwiazdkowego Renaissance Warsaw Airport City znajdującego się na terenie Lotniska Chopina w Warszawie oraz hotelu Moxy przy Lotnisku Katowice-Pyrzowice, co niewątpliwie będzie miało wpływ na poziom zysku netto w stosunku do roku poprzedniego. Nie mniej jednak prognozowana EBIDTA, czyli planowany zysk operacyjny spółki jest prognozowany na wyższym poziomie niż w roku poprzednim" - wyjaśniła.

Pod koniec stycznia br. prezes PHH Gheorghe Marian Cristescu poinformował, że w pierwszym etapie konsolidacji branży hotelarsko-turystycznej zarządzanej przez państwowe podmioty do holdingu włączone zostaną cztery państwowe spółki zarządzające 20 hotelami m.in. Hotelem Katowice.

Wyjaśnił, że prowadzone inwestycje mają na celu dostosować te obiekty do standardów jakich wymaga obecnie rynek i będą prowadzone etapowo. O ich kolejności zdecyduje prognozowany zwrot z inwestycji. Biznes plan i strategia przygotowywana jest przez firmę doradczą EY.

Holding informował ponadto, że w perspektywie kilku lat PHH będzie zarządzać kilkudziesięcioma obiektami hotelowymi w całej Polsce należącymi do Skarbu Państwa. Rozmowy nt. przejęcia przez holding zarządu nad kolejnymi obiektami hotelowo-wypoczynkowymi trwają, a ich efektów można się spodziewać w drugim półroczu 2019 roku.

Polski Holding Hotelowy jest spółką hotelarską w Polsce. To także inwestor, operator oraz administrator istniejących obiektów i inwestycji hotelowych realizowanych od podstaw. Współpracuje ze światowymi sieciami hotelowymi – Marriott International, Hilton, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group.

W portfelu PHH są trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada także hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku – Hampton by Hilton Gdańsk Airport i Katowicach – Moxy Katowice Airport. Do PHH należy również Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Kolejne cztery hotele, które będą zarządzane przez spółkę, są w budowie (Holiday Inn Express Rzeszów, Moxy Poznań - Ławica, Moxy Warszawa, Residence Inn Warszawa - dwóch ostatnich hoteli właścicielem będzie Polski Holding Nieruchomości).(PAP)

autor: Michał Boroń