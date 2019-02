Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,68 proc. do 25 411,52 pkt. S&P 500 wzrósł o 0,47 proc. i wyniósł 2737,7 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,74 proc. do 7402,08 pkt.

"Rynki są teraz w stanie oczekiwania na orędzie prezydenta o stanie państwa, by zobaczyć czy jego przemówienie przyniesie jakieś złe wiadomości, co prowadzi nas do spokojniejszego handlu podczas sesji" - powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w National Securities w Nowym Jorku.

We wtorek prezydent USA Donald Trump wygłosi doroczne orędzie o stanie państwa - podczas połączonej sesji Kongresu w Waszyngtonie - o godz. 21 czasu lokalnego (godz. 3 nad ranem w środę czasu polskiego).

Według zapowiedzi Białego Domu głównym tematem orędzia o stanie państwa będzie apel o jedność i współpracę obu partii. Zdaniem komentatorów prezydent poruszy też sporną kwestię muru na granicy z Meksykiem.

Pierwotnie wystąpienie planowano na 29 stycznia, ale zostało ono przełożone ze względu na częściowe zawieszenie prac rządu federalnego, tzw. shutdown.

Prezydent Trump spotkał się w poniedziałek z szefem amerykańskiej Rezerwy Federalnej Jeromem Powellem w Białym Domu, aby przedyskutować perspektywy gospodarcze.

"Powell nie omawiał swoich oczekiwań co do polityki pieniężnej, z wyjątkiem podkreślenia, że ścieżka polityki monetarnej będzie zależała wyłącznie od napływających informacji gospodarczych i ich znaczenia dla perspektyw" – napisano.

Według Ricka Riedera z BlackRock Inc. Rezerwa Federalna może podnieść stopy procentowe nawet dwa razy w tym roku, jeśli inflacja zacznie rosnąć.

"Fed może nadal chcieć podwyższyć stopy proc. raz lub dwa razy" – powiedział Rieder. "Obecna interpretacja rynków jest nieco ekstremalna" – dodał.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 54,2 pkt. (zgodnie ze wstępnym odczytem), wobec 54,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w końcowym wyliczeniu. Natomiast wskaźnik aktywności w usługach ISM spadł w USA w I do 56,7 pkt., z 58,0 pkt. w grudniu. Oczekiwano 57,1 pkt.

Akcje Alphabet zniżkowały około 1 proc. Inwestorzy negatywnie odebrali wyższe od oczekiwań koszty w kluczowych obszarach działalności spółki.

Notowania Estee Lauder wzrosły ok. 15 proc., bowiem firma podała, że osiągnęła lepsze od oczekiwań wyniki. Spółka podniosła także swoje prognozy na 2019 rok.

Archer Daniels Midland spadł o 5 proc. po ogłoszeniu słabszych niż oczekiwano dochodów i przychodów.

Po sesji swoje kwartalne wyniki finansowe zaprezentują m.in. Walt Disney i Electronic Arts.

Około 70 proc. firm S&P 500, które opublikowały kwartalne sprawozdania finansowe, osiągnęło lepsze od oczekiwań wyniki. Prawie połowa spółek S&P 500 podała swoje wyniki za IV kw. 2018 r. (PAP)