Wydawałoby się, że filantropia stała się ważną i nieodłączną inicjatywą dla najbogatszych ludzi na świecie. Z uznaniem spotkał się projekt małżeństwa Gatesów zwany „Giving Pledge” – zobowiązanie do dobroczynności, który zakłada, że bogacze mają przekazać większość swoich majątków na cele charytatywne. Zobowiązanie to podpisało już ponad 150 miliarderów. Jak deklaracje przekładają się na rzeczywistość?

Według „Chronicle of Philanthropy”, 60 proc. osób z listy 50 największych filantropów to bogacze z branży technologicznej. „Business Insider”, powołując się na wyliczenia strony Compare the Market, opublikował zestawienie 13 miliarderów, którzy oddają najwięcej procent ze swojego majątku (ich wartość oparto na liście najbogatszych ludzi na świecie w 2018 roku wg. „Forbesa”). Liczby te opierają się na publicznie dostępnych informacjach, więc żadne prywatne darowizny nie są uwzględniane w podsumowaniu.

Prym wśród technologicznych krezusów, którzy przekazują największy procent swoich pieniędzy na cele charytatywne, wiedzie Bill Gates. On i Warren Buffett to dwaj z najbogatszych ludzi na świecie, ale także najwięksi filantropi – Buffett to trzeci najbogatszy człowiek na świecie oraz jedyny miliarder, który obecnie przekazuje ponad połowę swojego majątku na cele charytatywne. Jako biznesmen nie został uwzględniony w poniższym zestawieniu.

Datki charytatywne pochodzą nie tylko z Doliny Krzemowej. Miliarder Jack Ma po tym, jak odszedł na emeryturę z funkcji prezesa Alibaba, skupił się na swojej dobroczynnej fundacji Jack Ma Foundation. Organizacja ta koncentruje swoje wysiłki na ulepszeniu chińskiego systemu edukacji, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Firma obiecała w 2017 roku 45 milionów dolarów na „pomoc w odkrywaniu i kultywowaniu przyszłych talentów nauczycielskich w wiejskich regionach Chin”.

Oto 13 filantropów-miliarderów w branży technologicznej, w oparciu o procent przekazanego przez nich majątku na cele dobroczynne:

13. Steve Ballmer (Microsoft) – 0,32 proc.

12. Jack Ma (Aliaba) – 0,33 proc.

11. Masayoshi Son (SoftBank) – 0, 53 proc.

10. Laurene Powell Jobs (Apple) – 0,8 proc.

9. Jeff Bezos (Amazon) – 1,9 proc.

8. Larry Ellison (Oracle, Tesla) – 2,1 proc.

7. Mark Zuckerberg (Facebook) – 2, 4 proc.

6. Larry Page (Google, Alphabet) – 3,1 proc.

5. Ma Huateng/ Pony Ma (Tencent) – 4,4 proc.

4. Sergey Brin (Google, Alphabet) – 4,6 proc.

3. Carlos Slim (America Movil) – 6,0 proc.

2. Michael Dell (Dell Technologies) – 8,9 proc.

1. Bill Gates (Microsoft) – 45,6 proc.

Jednak, jak zauważa Robert Cruickshank, dyrektor kampanii organizacji Demand Progress, pierwsze miejsce Gatesa na podium dobroczynności może nie mieć wiele wspólnego z filantropią: „Gates nie przekazuje pieniędzy na" dobroczynność" – przekazuje pieniądze do kontrolowanej przez siebie fundacji, która ma na celu osiągnięcie celów politycznych – a wiele z nich wiąże się z prywatnym zyskiem i osłabia edukację publiczną. Seattle ma ogromny kryzys związany z bezdomnością. Mógłby go rozwiązać jutro jednym czekiem.”

