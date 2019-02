"Dzięki temu projektowi pozyskamy łącznie blisko 400 tys. m³ nowych pojemności. Pozwolą one na jeszcze bardziej efektywną obsługę statków zawijających z ropą do Naftoportu. Nowe pojemności są potrzebne naszym klientom, którzy coraz więcej ropy sprowadzają do Polski drogą morską" - podkreślił wiceprezes PERN Tadeusz Zwierzyński, cytowany w komunikacie.



"Rozbudowa gdańskiego terminalu jest obecnie największą tego typu inwestycją w skali kraju. Cieszy nas fakt, że ten projekt będzie realizować Naftoremont-Naftobudowa, spółka z grupy kapitałowej Polimex Mostostal, która ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie i wysoko specjalizowane kadry w realizacji tego typu inwestycji" - dodał prezes Polimex-Mostostal Krzysztof Figat, również cytowany w komunikacie.



To kolejny projekt inwestycyjny w obszarze surowcowym, realizowany przez PERN. Obecnie w bazie PERN w Gdańsku trwa budowa dwóch zbiorników na ropę o pojemności 100 tys. m³ każdy. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na kwiecień 2020 roku.



W terminalu naftowym w Gdańsku działa teraz 6 zbiorników o łącznej pojemności 375 tys. m³. Obecnie PERN zamierza wybudować trzy zbiorniki o pojemności 100 tys. m³ każdy oraz 2 zbiorniki o pojemności 45 tys. m³ każdy.



PERN to krajowy lider logistyki naftowej i wiodący podmiot w zakresie magazynowania ropy naftowej i paliw płynnych oraz transportu rurociągowego ropy naftowej i paliw.



Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o., to spółka należąca do grupy kapitałowej Polimex Mostostal świadcząca usługi remontowe, modernizacyjne i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego, chemicznego, gazowniczego i ochrony środowiska w Polsce i za granicą.