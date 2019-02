W komunikacie resortu dyplomacji wyjaśniono, że możliwe jest "przyjrzenie" się ewentualnym możliwościom wprowadzenia zmian w obecności wojsk USA w Afganistanie "na tyle, na ile warunki pozwolą".

"Nie ustaliliśmy żadnego harmonogramu ewentualnego wycofania naszych oddziałów i nie zamierzamy wdawać się w żadne inne rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie" - poinformowano w komunikacie.

Pod koniec stycznia w Katarze odbyły się trwające sześć dni rozmowy pokojowe między przedstawicielami talibów a delegacją amerykańską, której przewodniczył specjalny wysłannik USA do Afganistanu Zalmay Khalilzad.

Po zakończeniu rozmów przedstawiciele talibów informowali, że uzgodniono projekt porozumienia pokojowego, zakładającego wycofanie wszystkich obcych wojsk z Afganistanu w ciągu 18 miesięcy. Przedstawiciel władz USA oświadczyli jednak, iż o terminach nie rozmawiano.

Wojska USA weszły do Afganistanu pod koniec 2001 roku, co było odpowiedzią na zamachy terrorystyczne z 11 września. W Afganistanie znajduje się obecnie ok. 14 tys. żołnierzy amerykańskich. Pomimo ich obecności, a także pomimo amerykańskiej pomocy wojskowej, szkoleniowej i finansowej dla afgańskiej armii islamistyczny ruch talibów nadal kontroluje prawie połowę terytorium Afganistanu. (PAP)