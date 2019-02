Ancyparowicz z RPP: Stopy proc. mogą pozostać bez zmian w tym i przyszłym roku



Warszawa, 06.02.2019 (ISBnews) - Stopy procentowe w Polsce mogą pozostać na niezmienionych poziomach do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku, uważa członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Grażyna Ancyparowicz.

"Jeżeli nic się nie zmieni, to nie jest wykluczone, że stopy będą utrzymywane do końca tego roku i w jakiejś mierze w przyszłym roku" - powiedziała Ancyparowicz na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Wszystkie dane wskazują na to, że nawet, jeśli będzie spowolnienie wzrostu, to dynamika będzie na poziomie zbliżonym do 2016, kiedy stopy były takie, jak teraz" - dodała.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. Rada w komunikacie podkreśliła, że w najbliższych miesiącach roczne tempo wzrostu cen przyspieszy, jednak "wyraźnie" mniej niż oczekiwano w listopadowej projekcji banku centralnego.

